https://ria.ru/20210217/deti-1596958453.html

Мать называл "она". Няня добивается опеки над жившим у нее мальчиком

Мать называл "она". Няня добивается опеки над жившим у нее мальчиком

Жительница Набережных Челнов добивается усыновления ребенка, которого воспитывала семь лет. Мать отдала его сразу после рождения, а потом и вовсе попросила... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T08:00

2021-02-17T08:00

2021-02-17T08:07

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Лидия Белькова. Жительница Набережных Челнов добивается усыновления ребенка, которого воспитывала семь лет. Мать отдала его сразу после рождения, а потом и вовсе попросила увезти в другой город. С тех пор мальчик ни разу с ней не виделся. Но спустя годы она потребовала вернуть сына, и опека встала на ее сторону. Правозащитники и депутаты считают, что она заслуживает лишения родительских прав. В 2013 году москвичка Анна Калугина (имя изменено) родила двойню. Но хотела только девочку, поэтому мальчика поселила в отдельной квартире и нашла ему няню на полный день. Так в жизни новорожденного появилась гувернантка Тамара Калинская (имя изменено) из Набережных Челнов. У нее был внушительный послужной список: медицинское образование, опыт работы фельдшером, воспитателем в саду и инспектором в Комиссии по делам несовершеннолетних. "Я рано вышла на пенсию по выслуге лет, из них последние шестнадцать работала в МВД. Дети выросли, хотела им помогать, но пенсия не позволяла. Подруга из Подольска посоветовала найти место в Москве", — рассказывает она. Так в 54 года Калинская решилась на переезд. "Мои двери открыты"Через несколько месяцев мать мальчика предложила увезти Сашу (имя изменено) в Набережные Челны и присматривать за ним там. Женщины заключили нотариальное соглашение на год: мать разрешила няне перевозить ребенка по России и обращаться в медицинские учреждения. Потом Калугина продлила документ до 2020-го. Калинской она платила скромную зарплату. Первые три года на содержание малыша перечисляла пять тысяч в месяц, но затем перестала. Саша жил в семье няни шесть лет, дружил с ее пятилетним внуком. Женщина возила его на море в Геленджик и на дачу, водила в кружки, секции и даже крестила в церкви. "За шесть лет Аня ни разу не позвонила, не приехала навестить сына. Хотя я всегда ей говорила, что мои двери открыты", — отмечает она.В паспорте не значится Срок нотариального соглашения истек, но Калугина не спешила забирать сына. "Сначала речь шла о первом августа, — вспоминает Калинская. — Тогда должен был приехать ее сожитель-француз, хотел познакомиться с Сашей. Из-за карантина рейсы отменили, поэтому она перенесла возвращение на первое сентября. Я объясняла, что ребенку нужно время освоиться, привыкнуть к новому дому. Предложила пожить с ним пару недель, но получила отказ".Из-за споров о том, как подготовить Сашу к переезду, у мамы и няни начался конфликт. В этот момент Калинская поняла: ребенок должен остаться с ней. Вместе с мальчиком пришла к соцработникам Набережных Челнов и заявила, что хочет стать опекуном. Чиновники обратились в районный суд Москвы с иском о лишении Калугиной родительских прав. Вскоре уже московские соцработники приехали к ней с проверкой. Оказалось, сестра-близняшка Саши не знает о существовании брата, и в паспорте матери нет информации о сыне.Чужой СашаОднако местная опека неожиданно постановила до суда забрать ребенка в приют, поскольку формально он безнадзорный. Возможно, их действия спровоцировало заявление Калугиной в полицию о похищении сына, хотя в МВД отказались возбуждать дело. Впрочем, и мать не приезжала за якобы украденным малышом. "Меня запугали тем, что поместят Сашу в детдом, если я не привезу его в Москву, — рассказывает Калинская. — Говорили, что спецназ вскроет двери, а его обколют успокаивающими в ПНД, если будет истерить. Мальчик был в коридоре и все слышал. Как он плакал, вы не представляете. Умолял не бросать его".Чтобы Саша не попал в приют, няня повезла его к матери. Женщина вернулась домой и стала ждать, пока суд лишит мать родительских прав. Но соцработники внезапно отозвали иск. Позиция опеки кардинально изменилась. По словам чиновников, проверка показала, что мальчик не ходил в сад и не был прикреплен к детской поликлинике. А значит, его права нарушала не Калугина, а Калинская. В ведомстве заявили, что мать общалась с сыном по скайпу, а няня привозила Сашу в Москву на зимние и летние каникулы. Женщина просто испытывала трудности в воспитании двух новорожденных детей, поэтому и наняла гувернантку. Калинская говорит, что не раз просила прикрепить ребенка к поликлинике, но ей отказывали. "Сколько я порогов обила, сколько умоляла. Мне объяснили, что это незаконно, поскольку у его родителей нет недвижимости и регистрации в Татарстане. Я хотела прописать его в своей квартире — выяснилось, что и это невозможно", — рассказывает няня. Не сын, а МауглиВ беседе с РИА Новости мать мальчика заявила: Калинская мстит за то, что потеряла место. "У нас все в порядке с сыном, — говорит Калугина. — Закончилась договоренность с гувернанткой, и теперь она хочет нам навредить. Вот и все. За мой счет пиариться не дам, и шоу устраивать для нее я не обязана". Калугина недовольна семилетней работой Калинской: по ее словам, домой вернулся "ребенок-Маугли".При этом женщина не понимает, почему няня решила взять опеку над ее сыном: "У нее, видно, какие-то планы на него. Узнаем потом с адвокатом. Сейчас не до этого. Занимаюсь детьми". На вопрос о том, пыталась ли она сама отдать мальчика в приют, Калугина не ответила.Калинская с претензиями матери не согласна. Уверяет, что Саша посещал подготовительные занятия в местной гимназии, развивающие кружки и секции. "Как многие дети дошкольного возраста, он не умел читать и писать, — поясняет гувернантка. — Я не знаю, почему для нее это стало неожиданностью". Пока мальчик приспосабливается к новой семье и осваивается в школе, няня не оставляет надежды вернуть его в свой дом. Она сама подала в суд ходатайство о лишении Калугиной прав на воспитание ребенка, а также иск на усыновление.РИА Новости направило запросы в прокуратуру Москвы и районную опеку. На момент публикации ответы не поступили. В аппарате уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что мать мальчика привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей "в связи с раздельным проживанием ребенка на протяжении некоторого времени". Представители Кузнецовой отмечают, что вопрос лишения родительских прав был предметом прокурорской проверки, но оснований для таких мер не нашли. Прошло шесть лет Руководитель АНО "Центр правовой помощи "Мама в праве" Виктория Рашина и депутат Госдумы Наталья Костенко направили запросы в Генпрокуратуру и аппарат Уполномоченного по правам ребенка. "Основания для лишения родительских прав были, — говорит Рашина. — Ведь органы опеки не стали бы просто так подавать в суд. Закон позволяет забирать у родителей ребенка без их согласия, если они более шести месяцев не исполняют свои обязанности. А тут прошло шесть лет. Задача матери — заботиться и воспитывать. Она же отдала сына незнакомому человеку, у которого никогда не была дома и не знает, какие там условия".Рашина считает, что ответственность за фактически безнадзорного мальчика лежит на органах опеки Москвы, которые должны были заинтересоваться его судьбой еще с рождения. "Впрочем, ни полиция, ни КДН, ни органы опеки не разобрались досконально в ситуации, — отмечает она. — Ребенка спешно, искалечив психику, вернули в Москву. Исполнили свои обязанности формально, не учитывая интересы мальчика. В официальных ответах они пишут о том, как геройски пресекли незаконные действия и передали Сашу маме".По данным правозащитников, недавно прокуратура проверила работу отдела опеки в Набережных Челнах. Вскоре после этого там сменили руководителя.

https://ria.ru/20210204/shkolnitsa-1591625036.html

https://ria.ru/20210129/deti-1594774424.html

https://ria.ru/20210203/opeka-1595723241.html

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россия, анна кузнецова, госдума рф, генеральная прокуратура рф, москва, дети, семья