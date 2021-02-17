https://ria.ru/20210217/davlenie-1597919102.html

МИД назвал требование ЕСПЧ освободить Навального давлением на Россию

МИД назвал требование ЕСПЧ освободить Навального давлением на Россию

Требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить Алексея Навального — элемент давления на Россию и вмешательство во внутренние дела страны, РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T20:50

2021-02-17T20:50

2021-02-17T22:07

россия

решение еспч по делу тимошенко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

в мире

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить Алексея Навального — элемент давления на Россию и вмешательство во внутренние дела страны, заявила в эфире канала "Россия 24" официальный представитель МИД Мария Захарова.Дипломат подчеркнула, что за этой кампанией стоит "тот самый коллективный Запад", который не осознает всех последствий, "в том числе для их же собственных стран".Захарова указала, что ЕСПЧ в своем решении не ссылается на нормы и законы, а юристы удивлены тем, что Европейский суд "делает с международным правом".По словам официального представителя МИД, изучать решение следует с точки зрения последствий для международно-правовой системы.Ранее 17 февраля ЕСПЧ использовал правило 39 своего регламента и призвал власти России освободить Навального в качестве обеспечительной меры, которая "вступает в силу немедленно". Как поясняла РИА Новости адвокат осужденного Ольга Михайлова, такие меры используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.Комментируя ситуацию, министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что требование заведомо невыполнимо, так как для этого нет оснований в российском законодательстве.Симоновский районный суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный. На этом настаивала ФСИН. По данным ведомства, осужденный нарушал условия испытательного срока, около 60 раз не отметившись в инспекции в установленный срок, а также получал многочисленные административные наказания.

https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597894833.html

https://ria.ru/20210217/navalnyy-1597875028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, решение еспч по делу тимошенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, в мире