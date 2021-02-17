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Сын Боярского рассказал о состоянии отца
Сын Боярского рассказал о состоянии отца
Артиста Михаила Боярского выпишут из больницы в среду, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил РИА Новости его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T12:05
2021-02-17T12:05
2021-02-17T13:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Артиста Михаила Боярского выпишут из больницы в среду, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил РИА Новости его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.Во вторник сообщалось, что народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге. По данным ряда региональных СМИ, Боярский был госпитализирован с высокой температурой и слабостью, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным.
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РИА Новости
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РИА Новости
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сергей боярский, рсфср, госдума рф, санкт-петербург, михаил боярский