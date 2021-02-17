https://ria.ru/20210217/boyarskiy-1597814125.html

Сын Боярского рассказал о состоянии отца

Сын Боярского рассказал о состоянии отца

Артиста Михаила Боярского выпишут из больницы в среду, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил РИА Новости его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T12:05

2021-02-17T12:05

2021-02-17T13:26

шоубиз

сергей боярский

рсфср

госдума рф

санкт-петербург

михаил боярский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Артиста Михаила Боярского выпишут из больницы в среду, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил РИА Новости его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.Во вторник сообщалось, что народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге. По данным ряда региональных СМИ, Боярский был госпитализирован с высокой температурой и слабостью, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным.

рсфср

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей боярский, рсфср, госдума рф, санкт-петербург, михаил боярский