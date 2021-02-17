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Мосгорсуд признал арест блогера Лакеева на несогласованной акции законным
Мосгорсуд признал арест блогера Лакеева на несогласованной акции законным
Мосгорсуд отказал в жалобе на арест популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во время... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T14:14
2021-02-17T14:15
россия
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе на арест популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщили РИА Новости в суде.Юноша признал вину во время допроса и заявил, что раскаивается.На видео, распространённом в сети, толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).
https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html
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TikTok-блогер Костя Киевский предстал перед судом
Пресненский суд Москвы арестовал популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
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60
россия, алексей навальный, москва, происшествия

Мосгорсуд признал арест блогера Лакеева на несогласованной акции законным

14:14 17.02.2021 (обновлено: 14:15 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкВидеоблогер Константин Лакеев, подозреваемый в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы
Видеоблогер Константин Лакеев, подозреваемый в нападении на служебный автомобиль ФСБ на незаконной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в жалобе на арест популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщили РИА Новости в суде.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда Москвы в отношении Лакеева К.М.", - сказала собеседница агентства.

Юноша признал вину во время допроса и заявил, что раскаивается.
На видео, распространённом в сети, толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).
Супруга Алексея Навального Юлия - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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