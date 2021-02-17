https://ria.ru/20210217/akkaunt-1597878682.html

Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьева

Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить аккаунт Соловьева

Роскомнадзор требует от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту российского журналиста Владимира Соловьева и пояснить причины блокировки, говорится в сообщении РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T16:51

2021-02-17T16:51

2021-02-17T17:04

россия

владимир соловьев (телеведущий)

совет федерации рф

технологии

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роскомнадзор требует от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту российского журналиста Владимира Соловьева и пояснить причины блокировки, говорится в сообщении ведомства."Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение", - отметили в Роскомнадзоре.В ведомстве напомнили, что 17 февраля Совет Федерации одобрил поправки в КоАП РФ, которые предусматривают штрафы за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ и информации граждан интернет-площадками.В случае если платформы оставят без внимания соответствующие предупреждения, это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, на должностных лиц - от 200 до 400 тысяч рублей, на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/klubkhauz-1597841613.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир соловьев (телеведущий), совет федерации рф, технологии, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)