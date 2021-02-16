https://ria.ru/20210216/zhile-1597724882.html

Ленобласть наращивает объемы жилья, строящегося по эскроу-счетам

Ленобласть наращивает объемы жилья, строящегося по эскроу-счетам

В Ленинградской области в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, смогли не только выполнить план по вводу жилья, но и перевыполнить его, а в 2021 году... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:16

2021-02-16T17:16

2021-02-16T17:16

ленинградская область

жилье

александр дрозденко

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. В Ленинградской области в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, смогли не только выполнить план по вводу жилья, но и перевыполнить его, а в 2021 году регион нарастит объем жилой недвижимости, строящейся по эскроу-счетам, заявил глава региона Александр Дрозденко на ежегодном съезде строителей.Счет эскроу - это специальный банковский счет, который используют, чтобы снизить риски при оформлении какой-либо сделки. Одна сторона сделки вносит на счет эскроу деньги. Они замораживаются. Эти деньги вторая сторона сделки получит только после того, как выполнит свои обязательства.По словам губернатора, с 2019 года доля домов, возводимых по эскроу-счетам, растет. Хотя переход на эту систему привел к снижению активности застройщиков в прошлом году: за 2020 год выдано 58 разрешений на ввод в эксплуатацию 132 многоквартирных домов, общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров жилья, что на 21% меньше, чем за 2019 год. "Но все равно мы выполнили обязательства по вводу жилья и входим в число лидеров и по абсолютным цифрам ввода, и по количеству введенных метров на одного жителя", - сказал Дрозденко. Глава Ленобласти также отметил, что полный переход на счета эскроу неизбежен, так как это единственная защищенная форма долевого строительства, которая гарантирует, что в регионе не появится больше обманутых дольщиков. "Естественно, что любая реформа может приводить к временному замедлению процессов. Вместе с тем, переход на эскроу облегчен для региона достижимыми ориентирами по вводу жилья — для 2021 года он составляет 2,2 миллиона квадратных метров", - добавил губернатор.Он отметил, что по-прежнему одним из приоритетов для региона является обеспечение нового жилья социальными объектами.

https://realty.ria.ru/20210215/lenoblast-1597502393.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, александр дрозденко, ленинградская область