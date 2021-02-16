https://ria.ru/20210216/zemletryasenie-1597616641.html
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи на востоке Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T02:08
2021-02-16T02:08
2021-02-16T02:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи на востоке Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.По данным краевого главка МЧС, землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет.
https://ria.ru/20210215/fukusima-1597494119.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия