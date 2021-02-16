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На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи на востоке Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T02:08
2021-02-16T02:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи на востоке Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.По данным краевого главка МЧС, землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

02:08 16.02.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи на востоке Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Сейсмическое событие магнитудой 5,2 произошло во вторник утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 32 километра в 189 километрах юго-западнее посёлка Усть-Камчатск Устье-Камчатского района Камчатского края", - сказал представитель службы.
По данным краевого главка МЧС, землетрясение в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
 
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