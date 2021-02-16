На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

"Сейсмическое событие магнитудой 5,2 произошло во вторник утром по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 32 километра в 189 километрах юго-западнее посёлка Усть-Камчатск Устье-Камчатского района Камчатского края", - сказал представитель службы.