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Ученый объяснил, почему Юпитер полосатый
Ученый объяснил, почему Юпитер полосатый
Юпитер выглядит полосатым из-за множества сложных и разнонаправленных атмосферных течений, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:04
2021-02-16T11:29
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институт космических исследований
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Юпитер выглядит полосатым из-за множества сложных и разнонаправленных атмосферных течений, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев."Атмосфера Юпитера содержит примеси, придающие ей цвет. В ней наблюдаются очень сложные атмосферные течения, в принципе подобные тем, что мы имеем на Земле, только на Юпитере таких ячеек циркуляции очень много", - сказал он."Именно поэтому планета такая полосатая, ведь каждое из течений идет в разные стороны, а на их границах образуются завихрения, подобные земным циклонам и антициклонам", - добавил ученый.По его словам, самое известное из таких завихрений на планете-гиганте – Большое красное пятно, которое, в отличие от циклонов на Земле, очень устойчиво, и время его жизни исчисляется сотнями лет.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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земля, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук

Ученый объяснил, почему Юпитер полосатый

10:04 16.02.2021 (обновлено: 11:29 16.02.2021)
 
© NASAЮпитер сфотографированный космическим телескопом НАСА "Хаббл"
Юпитер сфотографированный космическим телескопом НАСА Хаббл - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© NASA
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Юпитер выглядит полосатым из-за множества сложных и разнонаправленных атмосферных течений, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев.
"Атмосфера Юпитера содержит примеси, придающие ей цвет. В ней наблюдаются очень сложные атмосферные течения, в принципе подобные тем, что мы имеем на Земле, только на Юпитере таких ячеек циркуляции очень много", - сказал он.
"Именно поэтому планета такая полосатая, ведь каждое из течений идет в разные стороны, а на их границах образуются завихрения, подобные земным циклонам и антициклонам", - добавил ученый.
По его словам, самое известное из таких завихрений на планете-гиганте – Большое красное пятно, которое, в отличие от циклонов на Земле, очень устойчиво, и время его жизни исчисляется сотнями лет.
Читайте полный текст интервью >>>
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