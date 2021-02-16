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Ученый объяснил, почему Юпитер полосатый
Ученый объяснил, почему Юпитер полосатый
Юпитер выглядит полосатым из-за множества сложных и разнонаправленных атмосферных течений, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:04
2021-02-16T10:04
2021-02-16T11:29
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Юпитер выглядит полосатым из-за множества сложных и разнонаправленных атмосферных течений, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев."Атмосфера Юпитера содержит примеси, придающие ей цвет. В ней наблюдаются очень сложные атмосферные течения, в принципе подобные тем, что мы имеем на Земле, только на Юпитере таких ячеек циркуляции очень много", - сказал он."Именно поэтому планета такая полосатая, ведь каждое из течений идет в разные стороны, а на их границах образуются завихрения, подобные земным циклонам и антициклонам", - добавил ученый.По его словам, самое известное из таких завихрений на планете-гиганте – Большое красное пятно, которое, в отличие от циклонов на Земле, очень устойчиво, и время его жизни исчисляется сотнями лет.Читайте полный текст интервью >>>
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