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Ученый объяснил, почему Юпитер полосатый

Ученый объяснил, почему Юпитер полосатый

Юпитер выглядит полосатым из-за множества сложных и разнонаправленных атмосферных течений, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:04

2021-02-16T10:04

2021-02-16T11:29

земля

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Юпитер выглядит полосатым из-за множества сложных и разнонаправленных атмосферных течений, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев."Атмосфера Юпитера содержит примеси, придающие ей цвет. В ней наблюдаются очень сложные атмосферные течения, в принципе подобные тем, что мы имеем на Земле, только на Юпитере таких ячеек циркуляции очень много", - сказал он."Именно поэтому планета такая полосатая, ведь каждое из течений идет в разные стороны, а на их границах образуются завихрения, подобные земным циклонам и антициклонам", - добавил ученый.По его словам, самое известное из таких завихрений на планете-гиганте – Большое красное пятно, которое, в отличие от циклонов на Земле, очень устойчиво, и время его жизни исчисляется сотнями лет.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20200508/1571154549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук