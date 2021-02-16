https://ria.ru/20210216/yupiter-1597628483.html

Ученый объяснил, почему Россия не участвует в проектах по Юпитеру

Ученый объяснил, почему Россия не участвует в проектах по Юпитеру

США не были заинтересованы в привлечении кого-либо в проект Europa Clipper, попасть в европейскую программу JUICE не получилось из-за неудачных обстоятельств, а РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T09:05

2021-02-16T09:05

2021-02-16T11:29

россия

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

европа

сша

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США не были заинтересованы в привлечении кого-либо в проект Europa Clipper, попасть в европейскую программу JUICE не получилось из-за неудачных обстоятельств, а с Китаем сложно взаимодействовать, объяснил в интервью РИА Новости заместитель директора Института космических исследований РАН Олег Кораблев причины неучастия России в проектах по изучению Юпитера."Американцы все делают сами. На аппарате Europa Clipper (изучение спутника Юпитера Европы, запуск планируется в 2024 году – ред.) применяются бронебойные приборы из бронебойных микросхем, которые есть только в США. Ни о какой кооперации тут речи не идет", - сказал он.По его словам, российские ученые не смогли поучаствовать и в европейском проекте по отправке в систему Юпитера автоматической станции JUICE в 2022 году."В JUICE мы не участвуем, хотя могли бы, неудачно сложились обстоятельства. В какой-то момент планировалась пара совместных с европейскими странами приборов", - заявил Кораблев.Он отметил, что один прибор проиграл конкурс американскому, а в другом была очень сложная многосторонняя кооперация и российская доля оказалась слишком незначительной. "Фактически получалось, что мы должны были лишь купить комплектующие у иностранного производителя", - добавил ученый.На вопрос, не приглашал ли Китай Россию поучаствовать в своем проекте по запуску к Юпитеру в 2029 году двух станций Jupiter Callisto Orbiter и Jupiter System Observer, Кораблев сказал, что у Поднебесной выстроена сложная система взаимоотношений с международными партнерами."В Китае на самом деле довольно жесткая система: первые экспедиции они всегда делают самостоятельно, а потом открывают вторую или третью экспедицию для международного участия. Причем на своих условиях, по которым другие агентства часто не могут за ними поспеть", - отметил он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20200918/yupiter-1577428833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, европа, сша