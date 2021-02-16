https://ria.ru/20210216/vulkan-1597767127.html

В Италии началось извержение Этны

В Италии началось извержение Этны

Новое извержение вулкана Этна на восточном побережье Сицилии зафиксировали специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv). РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-16T23:17

2021-02-16T23:17

2021-02-17T00:02

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РИМ, 16 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Новое извержение вулкана Этна на восточном побережье Сицилии зафиксировали специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv).По данным ученых, очередное усиление активности началось в 16:10 (18:10 мск) и сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла, который образовал огромное облако, поднявшееся над кратером примерно на километр.Извержение зафиксировали на юго-восточном склоне вулкана, по которому потоки раскаленной лавы спустились примерно до высоты две тысячи метров над уровнем моря.Извержение стромболианского типа характеризовалось небольшими взрывами, выбросом вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака довольно крупного размера. Эти куски породы обрушились на несколько населенных пунктов вблизи вулкана, в частности на селения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи."Каменный дождь" нанес определенный материальный ущерб, однако сведений о человеческих жертвах или раненых не поступало. Отдельные вулканические бомбы долетели даже до центра провинции Катания. В некоторых районах этого крупного города выпал вулканический пепел.Извержение Этны привело к закрытию воздушного пространства в этом районе. Администрация международного аэропорта Катании приостановила его работу на неопределенное время, поскольку службы не могут обеспечить безопасность полетов.Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013 года ее внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/nlo-1595385116.html

https://ria.ru/20201221/vulkan-1590161175.html

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