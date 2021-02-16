Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/vulkan-1597767127.html
В Италии началось извержение Этны
В Италии началось извержение Этны
Новое извержение вулкана Этна на восточном побережье Сицилии зафиксировали специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv). РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-16T23:17
2021-02-17T00:02
юнеско
европа
катания
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573308941_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e6bf2f62ba7ebba66d4bd9745d94c1f.jpg
РИМ, 16 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Новое извержение вулкана Этна на восточном побережье Сицилии зафиксировали специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv).По данным ученых, очередное усиление активности началось в 16:10 (18:10 мск) и сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла, который образовал огромное облако, поднявшееся над кратером примерно на километр.Извержение зафиксировали на юго-восточном склоне вулкана, по которому потоки раскаленной лавы спустились примерно до высоты две тысячи метров над уровнем моря.Извержение стромболианского типа характеризовалось небольшими взрывами, выбросом вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака довольно крупного размера. Эти куски породы обрушились на несколько населенных пунктов вблизи вулкана, в частности на селения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи."Каменный дождь" нанес определенный материальный ущерб, однако сведений о человеческих жертвах или раненых не поступало. Отдельные вулканические бомбы долетели даже до центра провинции Катания. В некоторых районах этого крупного города выпал вулканический пепел.Извержение Этны привело к закрытию воздушного пространства в этом районе. Администрация международного аэропорта Катании приостановила его работу на неопределенное время, поскольку службы не могут обеспечить безопасность полетов.Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013 года ее внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210131/nlo-1595385116.html
https://ria.ru/20201221/vulkan-1590161175.html
европа
катания
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573308941_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e36fcb7c1df6a5901cc5f3c7db325b4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юнеско, европа, катания, италия, в мире

В Италии началось извержение Этны

23:17 16.02.2021 (обновлено: 00:02 17.02.2021)
 
© Pixabay / Pixabay/6657176Вид на вулкан Этна
Вид на вулкан Этна - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Pixabay / Pixabay/6657176
Читать ria.ru в
РИМ, 16 фев — РИА Новости, Сергей Старцев. Новое извержение вулкана Этна на восточном побережье Сицилии зафиксировали специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
По данным ученых, очередное усиление активности началось в 16:10 (18:10 мск) и сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла, который образовал огромное облако, поднявшееся над кратером примерно на километр.
Извержение зафиксировали на юго-восточном склоне вулкана, по которому потоки раскаленной лавы спустились примерно до высоты две тысячи метров над уровнем моря.
Вид на Попокатепетль - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 16:47
Уфолог показал видео "приземления НЛО" в жерло мексиканского вулкана
Извержение стромболианского типа характеризовалось небольшими взрывами, выбросом вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака довольно крупного размера. Эти куски породы обрушились на несколько населенных пунктов вблизи вулкана, в частности на селения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи.
"Каменный дождь" нанес определенный материальный ущерб, однако сведений о человеческих жертвах или раненых не поступало. Отдельные вулканические бомбы долетели даже до центра провинции Катания. В некоторых районах этого крупного города выпал вулканический пепел.
Извержение Этны привело к закрытию воздушного пространства в этом районе. Администрация международного аэропорта Катании приостановила его работу на неопределенное время, поскольку службы не могут обеспечить безопасность полетов.
Этна — самый высокий действующий вулкан в Европе. В июне 2013 года ее внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.
Извержение вулкана Ключевской. 19 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 09:09
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла
 
ЮНЕСКОЕвропаКатанияИталияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09В Сколково назвали преимущества цифровых госвалют над биткоином
06:02На Сахалине грейдерист пропал при расчистке перевала
05:41На Колыму движется новый мощный циклон
05:38В Иркутской области четыре человека погибли в ДТП с лесовозом
05:10Эксперты рассказали, в каких случаях банки сами блокируют карту клиента
04:30Названы два приема, чтобы пережить шестидневную рабочую неделю
04:23Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире
04:16На Камчатке объявили лавинную опасность из-за циклона
04:13Экс-дипломат раскритиковал выход США из Договора по открытому небу
04:04Службы такси ответили на претензии Дептранса Москвы о ценах на поездки
03:58Число пострадавших в протестах в Испании выросло до 30
03:55Львовский облсовет призвал вернуть Бандере звание "Герой Украины"
03:48Власти Чукотки ослабили ограничения по COVID-19 для прошедших вакцинацию
03:44В "Севмаше" рассказали о ходе строительства подлодок проекта "Ясень-М"
03:40Разработчик "Сармата" запатентовал две ракеты для полетов на Марс
03:37Эксперт оценил потенциал сокращения стратегических арсеналов России и США
03:37"Все бы вымерли": Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса
03:34Ученые из России обновили мировой рекорд в области квантовой криптографии
03:21Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"
03:12НАСА отменила прямую трансляцию стыковки "Прогресса" с МКС из-за непогоды
Лента новостейМолния