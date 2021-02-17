"Каменный дождь": на Сицилии проснулся вулкан Этна
Усиление активности Этны сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла
Усиление активности Этны сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла
Огромное облако поднялось почти на километр над кратером вулкана
Потоки раскаленной лавы спустились до высоты две тысячи метров над уровнем моря
Потоки раскаленной лавы спустились до высоты две тысячи метров над уровнем моря
Извержение характеризовалось взрывами и выбросом вулканических бомб
Куски породы обрушились на несколько населенных пунктов
Сгустки лавы долетели до центра провинции Катания
Сгустки лавы долетели до центра провинции Катания
В некоторых районах Катании выпал вулканический пепел
Из-за извержения было на время закрыто воздушное пространство и приостановлена работа аэропорта Катании
Из-за извержения было на время закрыто воздушное пространство и приостановлена работа аэропорта Катании
Местные власти теперь приводят в порядок улицы населенных пунктов близ Этны и подсчитывают убытки от "каменного дождя"
Местные власти теперь приводят в порядок улицы населенных пунктов близ Этны и подсчитывают убытки от "каменного дождя"