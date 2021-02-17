https://ria.ru/20210217/etna-1597831803.html

"Каменный дождь": на Сицилии проснулся вулкан Этна

"Каменный дождь": на Сицилии проснулся вулкан Этна

На восточном побережье Сицилии произошло мощное извержение Этны. Пробуждение самого высокого в Европе действующего вулкана — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T14:30

2021-02-17T14:30

2021-02-17T19:04

этна (вулкан)

сицилия

фото

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На восточном побережье Сицилии произошло мощное извержение Этны. Пробуждение самого высокого в Европе действующего вулкана — в фотоленте Ria.ru.

этна (вулкан)

сицилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

этна (вулкан), сицилия, фото, фото