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"Каменный дождь": на Сицилии проснулся вулкан Этна
"Каменный дождь": на Сицилии проснулся вулкан Этна
На восточном побережье Сицилии произошло мощное извержение Этны. Пробуждение самого высокого в Европе действующего вулкана — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.02.2021
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этна (вулкан)
сицилия
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На восточном побережье Сицилии произошло мощное извержение Этны. Пробуждение самого высокого в Европе действующего вулкана — в фотоленте Ria.ru.
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этна (вулкан), сицилия, фото, фото

"Каменный дождь": на Сицилии проснулся вулкан Этна

14:30 17.02.2021 (обновлено: 19:04 17.02.2021)
 
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На восточном побережье Сицилии произошло мощное извержение Этны. Пробуждение самого высокого в Европе действующего вулкана — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Luigi Senna

Усиление активности Этны сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла

Извержение вулкана Этна на восточном побережье Сицилии, Италия. 16 февраля 2021
1 из 9

Усиление активности Этны сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла

© REUTERS / Luigi Senna
© REUTERS / Antonio Parrinello

Огромное облако поднялось почти на километр над кратером вулкана

Женщина выгуливает свою собаку после извержения вулкана Этна в Катании, Италия. 17 февраля 2021 года
2 из 9

Огромное облако поднялось почти на километр над кратером вулкана

© REUTERS / Antonio Parrinello
© REUTERS / Antonio Parrinello

Потоки раскаленной лавы спустились до высоты две тысячи метров над уровнем моря

Извержение вулкана Этна в Джарре, Италия. 16 февраля 2021
3 из 9

Потоки раскаленной лавы спустились до высоты две тысячи метров над уровнем моря

© REUTERS / Antonio Parrinello
© REUTERS / Luigi Senna

Извержение характеризовалось взрывами и выбросом вулканических бомб

Извержение вулкана Этна в Патерно, Италия. 16 февраля 2021
4 из 9

Извержение характеризовалось взрывами и выбросом вулканических бомб

© REUTERS / Luigi Senna
© REUTERS / Antonio Parrinello

Куски породы обрушились на несколько населенных пунктов

Извержение вулкана Этна в Катании, Италия. 15 февраля 2021 года
5 из 9

Куски породы обрушились на несколько населенных пунктов

© REUTERS / Antonio Parrinello
© AP Photo / Davide Anastasi/LaPresse

Сгустки лавы долетели до центра провинции Катания

Извержение вулкана Этна в Италии. 16 февраля 2021
6 из 9

Сгустки лавы долетели до центра провинции Катания

© AP Photo / Davide Anastasi/LaPresse
© REUTERS / Antonio Parrinello

В некоторых районах Катании выпал вулканический пепел

Уборка площади после извержения вулкана Этна в Катании, Италия. 17 февраля 2021 года
7 из 9

В некоторых районах Катании выпал вулканический пепел

© REUTERS / Antonio Parrinello
© REUTERS / Antonio Parrinello

Из-за извержения было на время закрыто воздушное пространство и приостановлена работа аэропорта Катании

Извержение вулкана Этна в Италии. 16 февраля 2021
8 из 9

Из-за извержения было на время закрыто воздушное пространство и приостановлена работа аэропорта Катании

© REUTERS / Antonio Parrinello
© REUTERS / Antonio Parrinello

Местные власти теперь приводят в порядок улицы населенных пунктов близ Этны и подсчитывают убытки от "каменного дождя"

Извержение вулкана Этна в Италии. 16 февраля 2021
9 из 9

Местные власти теперь приводят в порядок улицы населенных пунктов близ Этны и подсчитывают убытки от "каменного дождя"

© REUTERS / Antonio Parrinello
 
Этна (вулкан)СицилияФото
 
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