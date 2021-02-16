https://ria.ru/20210216/vstrecha-1597662857.html

Путин встретится с главами думских фракций 17 февраля

Путин встретится с главами думских фракций 17 февраля

Президент РФ Владимир Путин в среду проведёт встречу с руководством думских фракций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:19

2021-02-16T12:19

2021-02-16T13:04

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

лдпр

справедливая россия

геннадий зюганов

дмитрий песков

госдума рф

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведёт встречу с руководством думских фракций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, могу, она действительно будет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить такую встречу.Президент в последний раз общался с лидерами думских фракций по видеосвязи в начале октября 2020 года. Нынешняя встреча, вероятно, станет последней перед посланием президента Федеральному собранию. В конце минувшего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что послание может быть оглашено в начале 2021 года.В Кремле заявляют, что конкретный день и формат пока не определены, никаких решений по этому поводу еще нет. Между тем разные источники называли в качестве возможной даты конец февраля. Песков, однако, опровергал сообщения о том, что оглашение послания намечено на 23 или 24 февраля.Как ожидается, главы парламентских фракций на предстоящей встрече с Путиным хотят говорить, преимущественно, о социальной политике. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует обсудить вызовы и риски, с которыми сталкивается Россия, работу правительства, проблемы образования и здравоохранения, вопросы продовольственной безопасности. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, как сообщалось, намерен поднять вопросы о необходимости возврата минимальной потребительской корзины, об индексации пенсий для работающих пенсионеров и обсудить несовершенство пенсионной системы в целом. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как ожидается, на встрече также затронет вопрос возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам.

https://ria.ru/20210216/kreml-1597661646.html

https://ria.ru/20210216/putin-1597661727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, лдпр, справедливая россия, геннадий зюганов, дмитрий песков, госдума рф, владимир путин, политика