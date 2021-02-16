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Путин встретится с главами думских фракций 17 февраля
Путин встретится с главами думских фракций 17 февраля
Президент РФ Владимир Путин в среду проведёт встречу с руководством думских фракций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:19
2021-02-16T13:04
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
лдпр
справедливая россия
геннадий зюганов
дмитрий песков
госдума рф
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведёт встречу с руководством думских фракций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, могу, она действительно будет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить такую встречу.Президент в последний раз общался с лидерами думских фракций по видеосвязи в начале октября 2020 года. Нынешняя встреча, вероятно, станет последней перед посланием президента Федеральному собранию. В конце минувшего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что послание может быть оглашено в начале 2021 года.В Кремле заявляют, что конкретный день и формат пока не определены, никаких решений по этому поводу еще нет. Между тем разные источники называли в качестве возможной даты конец февраля. Песков, однако, опровергал сообщения о том, что оглашение послания намечено на 23 или 24 февраля.Как ожидается, главы парламентских фракций на предстоящей встрече с Путиным хотят говорить, преимущественно, о социальной политике. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует обсудить вызовы и риски, с которыми сталкивается Россия, работу правительства, проблемы образования и здравоохранения, вопросы продовольственной безопасности. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, как сообщалось, намерен поднять вопросы о необходимости возврата минимальной потребительской корзины, об индексации пенсий для работающих пенсионеров и обсудить несовершенство пенсионной системы в целом. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как ожидается, на встрече также затронет вопрос возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам.
https://ria.ru/20210216/kreml-1597661646.html
https://ria.ru/20210216/putin-1597661727.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, лдпр, справедливая россия, геннадий зюганов, дмитрий песков, госдума рф, владимир путин, политика

Путин встретится с главами думских фракций 17 февраля

12:19 16.02.2021 (обновлено: 13:04 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведёт встречу с руководством думских фракций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, могу, она действительно будет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу подтвердить такую встречу.
Вид на башни московского Кремля и здание МИД - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
12:14
В Кремле дали прогноз по возобновлению очного формата работы Путина
Президент в последний раз общался с лидерами думских фракций по видеосвязи в начале октября 2020 года. Нынешняя встреча, вероятно, станет последней перед посланием президента Федеральному собранию. В конце минувшего года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что послание может быть оглашено в начале 2021 года.
В Кремле заявляют, что конкретный день и формат пока не определены, никаких решений по этому поводу еще нет. Между тем разные источники называли в качестве возможной даты конец февраля. Песков, однако, опровергал сообщения о том, что оглашение послания намечено на 23 или 24 февраля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
12:14
В Кремле сообщили о проработке нескольких зарубежных визитов Путина
Как ожидается, главы парламентских фракций на предстоящей встрече с Путиным хотят говорить, преимущественно, о социальной политике. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует обсудить вызовы и риски, с которыми сталкивается Россия, работу правительства, проблемы образования и здравоохранения, вопросы продовольственной безопасности. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, как сообщалось, намерен поднять вопросы о необходимости возврата минимальной потребительской корзины, об индексации пенсий для работающих пенсионеров и обсудить несовершенство пенсионной системы в целом. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как ожидается, на встрече также затронет вопрос возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам.
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЛДПРСправедливая РоссияГеннадий ЗюгановДмитрий ПесковГосдума РФВладимир ПутинПолитика
 
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