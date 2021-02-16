https://ria.ru/20210216/veteran-1597649320.html

Родные ветерана Артеменко хотят, чтобы Навальный извинился перед ним

Родные ветерана Артеменко хотят, чтобы Навальный извинился перед ним

Самочувствие ветерана Игната Артеменко после судебного процесса против Алексея Навального относительно нормальное, семья не планирует подавать на компенсацию... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:07

2021-02-16T11:07

2021-02-16T11:34

россия

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самочувствие ветерана Игната Артеменко после судебного процесса против Алексея Навального относительно нормальное, семья не планирует подавать на компенсацию морального ущерба, ждет только извинений, сообщила РИА Новости дочь ветерана Елена Артеменко.Она добавила, что ветеран сейчас находится дома.По словам Елены Артеменко, семья не планирует подавать иск о компенсации морального ущерба."Самое главное - пусть извинится, ничего не надо больше. Мне кажется, всем бы этого хотелось", - отметила она.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597281613.html

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россия, алексей навальный, общество