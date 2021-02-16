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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597631203.html
СМИ: ЮАР вернет миллион доз вакцины против COVID-19
СМИ: ЮАР вернет миллион доз вакцины против COVID-19
Власти ЮАР обратились к Институту сыворотки Индии с просьбой забрать миллион доз вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной AstraZeneca и Оксфордским РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:38
2021-02-16T09:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
воз
johnson & johnson
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Власти ЮАР обратились к Институту сыворотки Индии с просьбой забрать миллион доз вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной AstraZeneca и Оксфордским институтом. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на чиновников. Партия препарата была отправлена в ЮАР в начале февраля.К такому решению власти ЮАР пришли после того, как ученые заявили о невысокой эффективности препарата AstraZeneca в борьбе с местным штаммом. Институт сыворотки является партнером AstraZeneca по поставкам вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов.Ранее стало известно, что в ЮАР решили остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от AstaZeneca. Вместо нее будут использовать препарат от Johnson&amp;Johnson.Глава Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) Алехандро Кравиото рассказал, что вакцина AstraZeneca рекомендуется для использования в странах, где распространены новые штаммы коронавирусной инфекции. Группа экспертов изучила возможности препарата против британской мутации вируса и против разновидности инфекции, циркулирующей в Южной Африке. Предварительный анализ, проведенный в отношении штамма из ЮАР, показал, что существует снижение эффективности препарата против легких и средних случаев заболевания, а также "сокращение выработки антител".Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. Эта разновидность инфекции сейчас доминирует в ЮАР. Согласно предварительным данным, он более заразный.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , воз, johnson & johnson, юар, индия, в мире

СМИ: ЮАР вернет миллион доз вакцины против COVID-19

09:38 16.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Власти ЮАР обратились к Институту сыворотки Индии с просьбой забрать миллион доз вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной AstraZeneca и Оксфордским институтом. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на чиновников. Партия препарата была отправлена в ЮАР в начале февраля.
К такому решению власти ЮАР пришли после того, как ученые заявили о невысокой эффективности препарата AstraZeneca в борьбе с местным штаммом.
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 20:57Распространение коронавируса
Итальянцам старше 55 лет порекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca
Институт сыворотки является партнером AstraZeneca по поставкам вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов.
Ранее стало известно, что в ЮАР решили остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от AstaZeneca. Вместо нее будут использовать препарат от Johnson&Johnson.
Глава Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) Алехандро Кравиото рассказал, что вакцина AstraZeneca рекомендуется для использования в странах, где распространены новые штаммы коронавирусной инфекции. Группа экспертов изучила возможности препарата против британской мутации вируса и против разновидности инфекции, циркулирующей в Южной Африке. Предварительный анализ, проведенный в отношении штамма из ЮАР, показал, что существует снижение эффективности препарата против легких и средних случаев заболевания, а также "сокращение выработки антител".
Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. Эта разновидность инфекции сейчас доминирует в ЮАР. Согласно предварительным данным, он более заразный.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоAstraZenecaВОЗJohnson & JohnsonЮАРИндияВ мире
 
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