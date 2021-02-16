https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597631203.html

СМИ: ЮАР вернет миллион доз вакцины против COVID-19

СМИ: ЮАР вернет миллион доз вакцины против COVID-19

Власти ЮАР обратились к Институту сыворотки Индии с просьбой забрать миллион доз вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной AstraZeneca и Оксфордским РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T09:38

2021-02-16T09:38

2021-02-16T09:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

воз

johnson & johnson

юар

индия

в мире

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Власти ЮАР обратились к Институту сыворотки Индии с просьбой забрать миллион доз вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной AstraZeneca и Оксфордским институтом. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на чиновников. Партия препарата была отправлена в ЮАР в начале февраля.К такому решению власти ЮАР пришли после того, как ученые заявили о невысокой эффективности препарата AstraZeneca в борьбе с местным штаммом. Институт сыворотки является партнером AstraZeneca по поставкам вакцин в страны с низким и средним уровнем доходов.Ранее стало известно, что в ЮАР решили остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от AstaZeneca. Вместо нее будут использовать препарат от Johnson&Johnson.Глава Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) Алехандро Кравиото рассказал, что вакцина AstraZeneca рекомендуется для использования в странах, где распространены новые штаммы коронавирусной инфекции. Группа экспертов изучила возможности препарата против британской мутации вируса и против разновидности инфекции, циркулирующей в Южной Африке. Предварительный анализ, проведенный в отношении штамма из ЮАР, показал, что существует снижение эффективности препарата против легких и средних случаев заболевания, а также "сокращение выработки антител".Штамм 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. Эта разновидность инфекции сейчас доминирует в ЮАР. Согласно предварительным данным, он более заразный.

https://ria.ru/20210130/vaktsinatsiya-1595310876.html

юар

индия

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , воз, johnson & johnson, юар, индия, в мире