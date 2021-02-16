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В Минсельхозе ответили на призыв поднять цены на колбасу и сосиски
В Минсельхозе ответили на призыв поднять цены на колбасу и сосиски
Интенсивное развитие мясной отрасли в России способствует сохранению стабильного уровня цен, заявили в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:12
2021-02-16T11:51
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Интенсивное развитие мясной отрасли в России способствует сохранению стабильного уровня цен, заявили в пресс-службе Минсельхоза.Так там прокомментировали сообщения о призыве мясопереработчиков повысить стоимость колбас и другой готовой продукции — как писала газета "Коммерсант", они добиваются от ретейлеров повышения закупочных цен на 15 процентов из-за подорожания свинины и курятины."Мясная отрасль в нашей стране в последние годы интенсивно развивается, ежегодно наращивая объемы производства. Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен", — отметили в Минсельхозе. Так, на 10 февраля цены на свинину составляли 151,8 рубля за килограмм, что сопоставимо с уровнем 2019 и 2018 годов (147,8 и 149,6 рубля соответственно). Года назад свинина несколько подешевела из-за перенасыщения рынка, но затем цены постепенно восстановились до нынешних значений.То же самое наблюдается и на рынке куриного мяса: его стоимость составляет 113,8 рубля за килограмм — даже ниже, чем в феврале 2019-го, когда килограмм курятины стоил 114,9 рубля.В Минсельхозе добавили, что сохранению уровня оптовых цен на мясо поможет и растущая конкуренция на рынке. Кроме того, таможенно-тарифные меры регулирования зерна и масличных позволят сократить затраты животноводческих предприятий на корм, а это также снизит себестоимость производства.В ведомстве добавили, что пока не получали от мясопереработчиков обращений по поводу роста цен.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

В Минсельхозе ответили на призыв поднять цены на колбасу и сосиски

11:12 16.02.2021 (обновлено: 11:51 16.02.2021)
 
© Фото : USA TodayМясо
Мясо - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : USA Today
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Интенсивное развитие мясной отрасли в России способствует сохранению стабильного уровня цен, заявили в пресс-службе Минсельхоза.
Так там прокомментировали сообщения о призыве мясопереработчиков повысить стоимость колбас и другой готовой продукции — как писала газета "Коммерсант", они добиваются от ретейлеров повышения закупочных цен на 15 процентов из-за подорожания свинины и курятины.
"Мясная отрасль в нашей стране в последние годы интенсивно развивается, ежегодно наращивая объемы производства. Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен", — отметили в Минсельхозе.
Так, на 10 февраля цены на свинину составляли 151,8 рубля за килограмм, что сопоставимо с уровнем 2019 и 2018 годов (147,8 и 149,6 рубля соответственно). Года назад свинина несколько подешевела из-за перенасыщения рынка, но затем цены постепенно восстановились до нынешних значений.
То же самое наблюдается и на рынке куриного мяса: его стоимость составляет 113,8 рубля за килограмм — даже ниже, чем в феврале 2019-го, когда килограмм курятины стоил 114,9 рубля.
В Минсельхозе добавили, что сохранению уровня оптовых цен на мясо поможет и растущая конкуренция на рынке. Кроме того, таможенно-тарифные меры регулирования зерна и масличных позволят сократить затраты животноводческих предприятий на корм, а это также снизит себестоимость производства.
В ведомстве добавили, что пока не получали от мясопереработчиков обращений по поводу роста цен.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 07:23
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РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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