https://ria.ru/20210216/tseny-1597648806.html

В Минсельхозе ответили на призыв поднять цены на колбасу и сосиски

В Минсельхозе ответили на призыв поднять цены на колбасу и сосиски

Интенсивное развитие мясной отрасли в России способствует сохранению стабильного уровня цен, заявили в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:12

2021-02-16T11:12

2021-02-16T11:51

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Интенсивное развитие мясной отрасли в России способствует сохранению стабильного уровня цен, заявили в пресс-службе Минсельхоза.Так там прокомментировали сообщения о призыве мясопереработчиков повысить стоимость колбас и другой готовой продукции — как писала газета "Коммерсант", они добиваются от ретейлеров повышения закупочных цен на 15 процентов из-за подорожания свинины и курятины."Мясная отрасль в нашей стране в последние годы интенсивно развивается, ежегодно наращивая объемы производства. Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен", — отметили в Минсельхозе. Так, на 10 февраля цены на свинину составляли 151,8 рубля за килограмм, что сопоставимо с уровнем 2019 и 2018 годов (147,8 и 149,6 рубля соответственно). Года назад свинина несколько подешевела из-за перенасыщения рынка, но затем цены постепенно восстановились до нынешних значений.То же самое наблюдается и на рынке куриного мяса: его стоимость составляет 113,8 рубля за килограмм — даже ниже, чем в феврале 2019-го, когда килограмм курятины стоил 114,9 рубля.В Минсельхозе добавили, что сохранению уровня оптовых цен на мясо поможет и растущая конкуренция на рынке. Кроме того, таможенно-тарифные меры регулирования зерна и масличных позволят сократить затраты животноводческих предприятий на корм, а это также снизит себестоимость производства.В ведомстве добавили, что пока не получали от мясопереработчиков обращений по поводу роста цен.

https://ria.ru/20210202/tseny-1595603635.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика