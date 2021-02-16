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Производитель "Спутника V" подал заявку на регистрацию вакцины в ЮАР
Производитель "Спутника V" подал заявку на регистрацию вакцины в ЮАР
Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подал заявку на регистрацию препарата в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в медицинский регулятор... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:50
2021-02-16T10:50
2021-02-16T11:01
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вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подал заявку на регистрацию препарата в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в медицинский регулятор страны, сообщает местное министерство здравоохранения."Мы продолжаем взаимодействовать с производителями "Спутник V", которые подали документацию в Южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA) на регистрацию", - говорится в заявлении минздрава, который в своем Twitter разместил глава ведомства Звели Мкхизе.Также министр указал, что ЮАР ведет "широкое обсуждение" с китайской компанией Sinopharm, с которой ранее страна подписала соглашение о неразглашении, чтобы выяснить подробности об их вакцине.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/yuar-1597635949.html
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, юар, в мире
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подал заявку на регистрацию препарата в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в медицинский регулятор страны, сообщает местное министерство здравоохранения.
"Мы продолжаем взаимодействовать с производителями "Спутник V", которые подали документацию в Южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA) на регистрацию", - говорится в заявлении минздрава, который в своем Twitter разместил глава ведомства Звели Мкхизе.
Также министр указал, что ЮАР
ведет "широкое обсуждение" с китайской компанией Sinopharm, с которой ранее страна подписала соглашение о неразглашении, чтобы выяснить подробности об их вакцине.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.