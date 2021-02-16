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https://ria.ru/20210216/sputnikv-1597645462.html
Производитель "Спутника V" подал заявку на регистрацию вакцины в ЮАР
Производитель "Спутника V" подал заявку на регистрацию вакцины в ЮАР
Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подал заявку на регистрацию препарата в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в медицинский регулятор... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:50
2021-02-16T11:01
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
юар
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подал заявку на регистрацию препарата в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в медицинский регулятор страны, сообщает местное министерство здравоохранения."Мы продолжаем взаимодействовать с производителями "Спутник V", которые подали документацию в Южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA) на регистрацию", - говорится в заявлении минздрава, который в своем Twitter разместил глава ведомства Звели Мкхизе.Также министр указал, что ЮАР ведет "широкое обсуждение" с китайской компанией Sinopharm, с которой ранее страна подписала соглашение о неразглашении, чтобы выяснить подробности об их вакцине.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, юар, в мире

Производитель "Спутника V" подал заявку на регистрацию вакцины в ЮАР

10:50 16.02.2021 (обновлено: 11:01 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Производитель российской вакцины от коронавируса "Спутник V" подал заявку на регистрацию препарата в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в медицинский регулятор страны, сообщает местное министерство здравоохранения.
"Мы продолжаем взаимодействовать с производителями "Спутник V", которые подали документацию в Южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA) на регистрацию", - говорится в заявлении минздрава, который в своем Twitter разместил глава ведомства Звели Мкхизе.
Также министр указал, что ЮАР ведет "широкое обсуждение" с китайской компанией Sinopharm, с которой ранее страна подписала соглашение о неразглашении, чтобы выяснить подробности об их вакцине.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ЮАРВ мире
 
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