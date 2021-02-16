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Ургант пошутил над предложением Маска Путину
Ургант пошутил над предложением Маска Путину
Телеведущий Иван Ургант поиронизировал в эфире Первого канала над обращением американского предпринимателя Илона Маска к президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:56
2021-02-16T15:06
россия
илон маск
одноклассники
дмитрий рогозин
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
соцсети
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Элитарный клуб или хайп? Чего ждать от новой соцсети Clubhouse
А тебя пригласили? Новая социальная сети Clubhouse, которая основывается на аудиочатах, взорвала интернет. Тысячи пользователей пытаются в ней зарегистрироваться, но это не так-то просто. Создать свой аккаунт можно, лишь получив специальную ссылку. Например, приглашение в Clubhouse президент России Владимир Путин получил от Илона Маска. Кто уже сумел стать членом клуба? И какие перспективы у новой соцсети? - разберемся вместе с IT-экспертом Сергеем Кравцовым и председателем Совета Фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Сергей Кравцов: людям всегда интересно что-то новое, поэтому аудитория новой соцсети быстро растет. Но не нужно идеализировать Clubhouse - это уютная тусовочка, которая напоминает ранний Facebook. Сергей Кравцов: в будущем Clubhouse вырастет в большую социальную самореализацию, и скорее всего его владельцы придумают как его монетизировать. Скорее всего это будут донаты. Герман Клименко: с маркетинговой стороны новая соцсеть - потрясающая история: войти в нее можно только по приглашению, и только владельцам iPhone. Это вызывает необычайный интерес у аудитории. Герман Клименко: социальная сеть - отражение потребностей общества. Clubhouse показывает желание "поговорить" и "послушать". Герман Клименко: Clubhouse - это радио, это новая социализация. Тысячи людей теперь могут попробовать себя в роли радиоведущих.
audio/mpeg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант поиронизировал в эфире Первого канала над обращением американского предпринимателя Илона Маска к президенту России Владимиру Путину.Ранее миллиардер опубликовал на двух языках приглашение, адресованное официальному Twitter-аккаунту российского лидера. Маск предложил Путину провести разговор в набирающей популярность социальной сети Clubhouse и отметил, что беседа была бы для него большой честью.Ургант, в свою очередь, с иронией предположил, как российская сторона могла бы отреагировать на идею предпринимателя."Илон Маск пригласил российского президента. В ответ на это Дмитрий Рогозин тут же &lt;…&gt; послал Джо Байдену в "Одноклассниках" запрос на добавление в друзья", — пошутил телеведущий.Предложение Илона Маска не оставили без внимания в Кремле. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал идею очень интересной, однако указал на необходимость разобраться, что миллиардер имел в виду. Он также напомнил, что Путин не использует соцсети.Clubhouse — приложение с аудиоконтентом для голосового общения, в данный момент доступное только по приглашениям. В соцсети существуют "комнаты" или "кабинеты", в которых пользователи могут обсуждать различные темы, к беседам также могут подключаться слушатели.
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россия, илон маск, одноклассники, дмитрий рогозин, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, соцсети, технологии

Ургант пошутил над предложением Маска Путину

14:56 16.02.2021 (обновлено: 15:06 16.02.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант поиронизировал в эфире Первого канала над обращением американского предпринимателя Илона Маска к президенту России Владимиру Путину.
Ранее миллиардер опубликовал на двух языках приглашение, адресованное официальному Twitter-аккаунту российского лидера. Маск предложил Путину провести разговор в набирающей популярность социальной сети Clubhouse и отметил, что беседа была бы для него большой честью.
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Ургант, в свою очередь, с иронией предположил, как российская сторона могла бы отреагировать на идею предпринимателя.
"Илон Маск пригласил российского президента. В ответ на это Дмитрий Рогозин тут же <…> послал Джо Байдену в "Одноклассниках" запрос на добавление в друзья", — пошутил телеведущий.
Предложение Илона Маска не оставили без внимания в Кремле. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал идею очень интересной, однако указал на необходимость разобраться, что миллиардер имел в виду. Он также напомнил, что Путин не использует соцсети.
Clubhouse — приложение с аудиоконтентом для голосового общения, в данный момент доступное только по приглашениям. В соцсети существуют "комнаты" или "кабинеты", в которых пользователи могут обсуждать различные темы, к беседам также могут подключаться слушатели.
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РоссияИлон МаскОдноклассникиДмитрий РогозинДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАСоцсетиТехнологии
 
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