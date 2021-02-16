https://ria.ru/20210216/sotsseti-1597695729.html

Ургант пошутил над предложением Маска Путину

Ургант пошутил над предложением Маска Путину

Телеведущий Иван Ургант поиронизировал в эфире Первого канала над обращением американского предпринимателя Илона Маска к президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:56

2021-02-16T14:56

2021-02-16T15:06

россия

илон маск

одноклассники

дмитрий рогозин

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

соцсети

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Элитарный клуб или хайп? Чего ждать от новой соцсети Clubhouse А тебя пригласили? Новая социальная сети Clubhouse, которая основывается на аудиочатах, взорвала интернет. Тысячи пользователей пытаются в ней зарегистрироваться, но это не так-то просто. Создать свой аккаунт можно, лишь получив специальную ссылку. Например, приглашение в Clubhouse президент России Владимир Путин получил от Илона Маска. Кто уже сумел стать членом клуба? И какие перспективы у новой соцсети? - разберемся вместе с IT-экспертом Сергеем Кравцовым и председателем Совета Фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Сергей Кравцов: людям всегда интересно что-то новое, поэтому аудитория новой соцсети быстро растет. Но не нужно идеализировать Clubhouse - это уютная тусовочка, которая напоминает ранний Facebook. Сергей Кравцов: в будущем Clubhouse вырастет в большую социальную самореализацию, и скорее всего его владельцы придумают как его монетизировать. Скорее всего это будут донаты. Герман Клименко: с маркетинговой стороны новая соцсеть - потрясающая история: войти в нее можно только по приглашению, и только владельцам iPhone. Это вызывает необычайный интерес у аудитории. Герман Клименко: социальная сеть - отражение потребностей общества. Clubhouse показывает желание "поговорить" и "послушать". Герман Клименко: Clubhouse - это радио, это новая социализация. Тысячи людей теперь могут попробовать себя в роли радиоведущих. audio/mpeg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант поиронизировал в эфире Первого канала над обращением американского предпринимателя Илона Маска к президенту России Владимиру Путину.Ранее миллиардер опубликовал на двух языках приглашение, адресованное официальному Twitter-аккаунту российского лидера. Маск предложил Путину провести разговор в набирающей популярность социальной сети Clubhouse и отметил, что беседа была бы для него большой честью.Ургант, в свою очередь, с иронией предположил, как российская сторона могла бы отреагировать на идею предпринимателя."Илон Маск пригласил российского президента. В ответ на это Дмитрий Рогозин тут же <…> послал Джо Байдену в "Одноклассниках" запрос на добавление в друзья", — пошутил телеведущий.Предложение Илона Маска не оставили без внимания в Кремле. Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал идею очень интересной, однако указал на необходимость разобраться, что миллиардер имел в виду. Он также напомнил, что Путин не использует соцсети.Clubhouse — приложение с аудиоконтентом для голосового общения, в данный момент доступное только по приглашениям. В соцсети существуют "комнаты" или "кабинеты", в которых пользователи могут обсуждать различные темы, к беседам также могут подключаться слушатели.

https://ria.ru/20210214/mask-1597400394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илон маск, одноклассники, дмитрий рогозин, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, соцсети, технологии