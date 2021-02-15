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Песков назвал интересным идею Маска поговорить с Путиным в Clubhouse
Песков назвал интересным идею Маска поговорить с Путиным в Clubhouse
Предложение американского предпринимателя Илона Маска пообщаться с президентом Владимиром Путиным в новой соцсети Clubhouse интересное, но сначала нужно... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:09
2021-02-15T14:09
2021-02-15T15:40
россия
илон маск
дмитрий песков
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Предложение американского предпринимателя Илона Маска пообщаться с президентом Владимиром Путиным в новой соцсети Clubhouse интересное, но сначала нужно разобраться, что миллиардер имел в виду, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, <...> что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", — сказал журналистам представитель Кремля.Илон Маск 14 февраля на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России, пригласив его на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. По словам предпринимателя, для него "было бы большой честью" пообщаться с Путиным.Clubhouse — приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют "комнаты" или "кабинеты", в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели "выходить" и "заходить" в разные беседы.
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россия, илон маск, дмитрий песков, владимир путин, технологии
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Предложение американского предпринимателя Илона Маска
пообщаться с президентом Владимиром Путиным
в новой соцсети Clubhouse интересное, но сначала нужно разобраться, что миллиардер имел в виду, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, <...> что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", — сказал журналистам представитель Кремля.
Илон Маск 14 февраля на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России
, пригласив его на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. По словам предпринимателя, для него "было бы большой честью" пообщаться с Путиным.
Clubhouse — приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют "комнаты" или "кабинеты", в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели "выходить" и "заходить" в разные беседы.