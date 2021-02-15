https://ria.ru/20210215/sotsseti-1597528074.html

Песков назвал интересным идею Маска поговорить с Путиным в Clubhouse

Песков назвал интересным идею Маска поговорить с Путиным в Clubhouse

Предложение американского предпринимателя Илона Маска пообщаться с президентом Владимиром Путиным в новой соцсети Clubhouse интересное, но сначала нужно... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:09

2021-02-15T14:09

2021-02-15T15:40

россия

илон маск

дмитрий песков

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Предложение американского предпринимателя Илона Маска пообщаться с президентом Владимиром Путиным в новой соцсети Clubhouse интересное, но сначала нужно разобраться, что миллиардер имел в виду, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, <...> что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать", — сказал журналистам представитель Кремля.Илон Маск 14 февраля на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России, пригласив его на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. По словам предпринимателя, для него "было бы большой честью" пообщаться с Путиным.Clubhouse — приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют "комнаты" или "кабинеты", в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели "выходить" и "заходить" в разные беседы.

https://ria.ru/20210202/twitter-1595648731.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, илон маск, дмитрий песков, владимир путин, технологии