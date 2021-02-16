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Ленинградская область
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Власти Ленобласти продолжат развивать сотрудничество с Финляндией
Власти Ленобласти продолжат развивать сотрудничество с Финляндией
Власти Ленинградской области планируют продолжить развивать сотрудничество с Финляндией и рассчитывают на долговременное надежное партнерство, заявил глава... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:18
2021-02-16T15:18
ленинградская область
пекка хаависто
александр дрозденко
ленинградская область
финляндия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют продолжить развивать сотрудничество с Финляндией и рассчитывают на долговременное надежное партнерство, заявил глава региона Александр Дрозденко, комментируя итоги встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. "Финляндия является для нас стратегическим партнёром, давним и добрым соседом. Мы рассчитываем на долговременное надежное партнерство. Надеемся, что к лету пандемия отступит и позволит удачно провести Чемпионат Европы по футболу. Две игры сборной Финляндии пройдут у нас в регионе. Мы с радушием ждем финских гостей", - подчеркнул Дрозденко.По его словам, участники встречи также обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов в промышленном и сельскохозяйственном производстве, сотрудничество в сферах дорожного хозяйства, водоснабжения и водоотведения, экологии, защиты окружающей среды, обращения с отходами, программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия", "Северное измерение" и другие проекты.В свою очередь, пресс-служба областной администрации уточняет, что Финляндия является одним из крупнейших торговых партнеров Ленинградской области. Среди стран-контрагентов Ленинградской области Финляндия занимает третье место по товарообороту, а также третье место по экспорту и четвертое место по импорту.
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пекка хаависто, александр дрозденко, ленинградская область, финляндия

Власти Ленобласти продолжат развивать сотрудничество с Финляндией

15:18 16.02.2021
 
© Flickr / daneen_volФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Flickr / daneen_vol
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют продолжить развивать сотрудничество с Финляндией и рассчитывают на долговременное надежное партнерство, заявил глава региона Александр Дрозденко, комментируя итоги встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто.
"Финляндия является для нас стратегическим партнёром, давним и добрым соседом. Мы рассчитываем на долговременное надежное партнерство. Надеемся, что к лету пандемия отступит и позволит удачно провести Чемпионат Европы по футболу. Две игры сборной Финляндии пройдут у нас в регионе. Мы с радушием ждем финских гостей", - подчеркнул Дрозденко.
По его словам, участники встречи также обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов в промышленном и сельскохозяйственном производстве, сотрудничество в сферах дорожного хозяйства, водоснабжения и водоотведения, экологии, защиты окружающей среды, обращения с отходами, программы приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия", "Северное измерение" и другие проекты.
В свою очередь, пресс-служба областной администрации уточняет, что Финляндия является одним из крупнейших торговых партнеров Ленинградской области. Среди стран-контрагентов Ленинградской области Финляндия занимает третье место по товарообороту, а также третье место по экспорту и четвертое место по импорту.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 18:59Ленинградская область
Ленобласть вошла в ТОП-3 лидеров по поддержке малого экспорта
 
Ленинградская областьПекка ХаавистоАлександр ДрозденкоЛенинградская областьФинляндия
 
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