https://ria.ru/20210216/shtraf-1597666918.html

Защита Навального заявила, что сумму штрафа могут собрать его сторонники

Защита Навального заявила, что сумму штрафа могут собрать его сторонники

Если суд оштрафует Алексея Навального на 950 тысяч рублей за клевету на ветерана, эту сумму могут собрать его сторонники, заявил РИА Новости адвокат Вадим... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:38

2021-02-16T12:38

2021-02-16T12:38

замена условного срока навального

россия

вадим кобзев

алексей навальный

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Если суд оштрафует Алексея Навального на 950 тысяч рублей за клевету на ветерана, эту сумму могут собрать его сторонники, заявил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев.Ранее прокурор попросил для Навального штраф в 950 тысяч рублей.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html

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замена условного срока навального, россия, вадим кобзев, алексей навальный