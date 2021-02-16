Защита Навального заявила, что сумму штрафа могут собрать его сторонники
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Если суд оштрафует Алексея Навального на 950 тысяч рублей за клевету на ветерана, эту сумму могут собрать его сторонники, заявил РИА Новости адвокат Вадим Кобзев.
"А уж сама сумма, я думаю, не имеет значения, она для него значительная, но, если что, соберем, наверное, соберут его сторонники", - сказал адвокат.
Ранее прокурор попросил для Навального штраф в 950 тысяч рублей.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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