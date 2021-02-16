https://ria.ru/20210216/shevchenko-1597705332.html

Суд отказал Пригожину во взыскании морального вреда с журналиста Шевченко

Суд отказал Пригожину во взыскании морального вреда с журналиста Шевченко

Савеловский суд Москвы отказал бизнесмену Евгению Пригожину во взыскании морального вреда с журналиста Максима Шевченко по исковому заявлению о защите чести и... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:43

2021-02-16T15:43

2021-02-16T15:43

россия

конкорд менеджмент и консалтинг

евгений пригожин

сергей бадамшин

владимир милов

максим шевченко

москва

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Савеловский суд Москвы отказал бизнесмену Евгению Пригожину во взыскании морального вреда с журналиста Максима Шевченко по исковому заявлению о защите чести и достоинства, сообщил РИА Новости адвокат Шевченко Сергей Бадамшин.По его словам, в иске на 5 миллионов рублей также содержалось требование написать опровержение.Бадамшин добавил, что Савеловский суд также отклонил аналогичные иски к главреду "Медузы" Ивану Колпакову и главному редактору владимирского издания "Довод" Илье Косыгину.Как сообщается в релизе компании "Конкорд", ее юристы "в ближайшее время" дадут свою оценку этому решению, а Пригожин приветствует "любое решение Савеловского районного суда".Пригожин добавил, что ждет новых поводов от Шевченко для подачи против него исков.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210127/akkaunt-1594759522.html

https://ria.ru/20201130/prigozhin-1587003995.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

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россия, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, сергей бадамшин, владимир милов, максим шевченко, москва