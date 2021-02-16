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Суд отказал Пригожину во взыскании морального вреда с журналиста Шевченко
Суд отказал Пригожину во взыскании морального вреда с журналиста Шевченко
Савеловский суд Москвы отказал бизнесмену Евгению Пригожину во взыскании морального вреда с журналиста Максима Шевченко по исковому заявлению о защите чести и... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:43
2021-02-16T15:43
россия
конкорд менеджмент и консалтинг
евгений пригожин
сергей бадамшин
владимир милов
максим шевченко
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Савеловский суд Москвы отказал бизнесмену Евгению Пригожину во взыскании морального вреда с журналиста Максима Шевченко по исковому заявлению о защите чести и достоинства, сообщил РИА Новости адвокат Шевченко Сергей Бадамшин.По его словам, в иске на 5 миллионов рублей также содержалось требование написать опровержение.Бадамшин добавил, что Савеловский суд также отклонил аналогичные иски к главреду "Медузы" Ивану Колпакову и главному редактору владимирского издания "Довод" Илье Косыгину.Как сообщается в релизе компании "Конкорд", ее юристы "в ближайшее время" дадут свою оценку этому решению, а Пригожин приветствует "любое решение Савеловского районного суда".Пригожин добавил, что ждет новых поводов от Шевченко для подачи против него исков.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210127/akkaunt-1594759522.html
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россия, конкорд менеджмент и консалтинг, евгений пригожин, сергей бадамшин, владимир милов, максим шевченко, москва

Суд отказал Пригожину во взыскании морального вреда с журналиста Шевченко

15:43 16.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, член СПЧ при президенте РФ Максим Шевченко на общероссийском съезде движения "Левый фронт" в Москве. 3 февраля 2018
Журналист, член СПЧ при президенте РФ Максим Шевченко на общероссийском съезде движения Левый фронт в Москве. 3 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Савеловский суд Москвы отказал бизнесмену Евгению Пригожину во взыскании морального вреда с журналиста Максима Шевченко по исковому заявлению о защите чести и достоинства, сообщил РИА Новости адвокат Шевченко Сергей Бадамшин.

"Отказали в полном объеме", - сказал Бадамшин.

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По его словам, в иске на 5 миллионов рублей также содержалось требование написать опровержение.
Бадамшин добавил, что Савеловский суд также отклонил аналогичные иски к главреду "Медузы" Ивану Колпакову и главному редактору владимирского издания "Довод" Илье Косыгину.
Как сообщается в релизе компании "Конкорд", ее юристы "в ближайшее время" дадут свою оценку этому решению, а Пригожин приветствует "любое решение Савеловского районного суда".
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"Есть инстанции для обжалования и возможность добиться своего, но если судебная практика сложится, что оскорблять могут все друг друга, то что же, так тому и быть. Если Максим Шевченко занес денег кому-то, то это свидетельствует о вреде оппозиции в нашей стране, которая, еще даже не получив власть, уже развращает ее. А если мои юристы не правы и судья приняла справедливое решение, то значит, что российский суд абсолютно не ангажирован и "прозападные жополизы" типа Навального сидят справедливо", - приводит пресс-служба "Конкорда" слова бизнесмена.

Пригожин добавил, что ждет новых поводов от Шевченко для подачи против него исков.
В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
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Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
РоссияКонкорд менеджмент и консалтингЕвгений ПригожинСергей БадамшинВладимир МиловМаксим ШевченкоМосква
 
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