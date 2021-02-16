https://ria.ru/20210216/s400-1597633617.html

Эксперт заявил, что США не смогут убедить Турцию отказаться от С-400

Эксперт заявил, что США не смогут убедить Турцию отказаться от С-400

США не смогут убедить Турцию отказаться от российских ЗРК С-400, для турецкой стороны это невыгодно ни экономически, ни политически; кроме того, американцы не... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T09:53

2021-02-16T09:53

2021-02-16T09:53

российский совет по международным делам

с-400 «триумф»

турция

сша

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США не смогут убедить Турцию отказаться от российских ЗРК С-400, для турецкой стороны это невыгодно ни экономически, ни политически; кроме того, американцы не предлагают Анкаре ничего взамен, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопрос покупки Турцией российских ЗРК С-400 и призвал не оставлять эти системы."Пока этот призыв никак не повлияет, потому что системы уже куплены, они уже стоят на вооружении в Турции. Американцам нужно будет какие-то экстраординарные усилия предложить для того, чтобы турок в этом переубедить. Предложить им, например, альтернативные системы Patriot. И потом, если турки откажутся сейчас от С-400 и откажутся от выполнения дальнейших контрактов с Москвой и обязательств, они должны будут заплатить штраф... Для Турции это невыгодно ни экономически, ни политически, потому что США ничего не предлагают взамен", - считает эксперт.По его словам, непонятно, готов ли Вашингтон поставлять Анкаре Patriot, ведь одной из причин покупки турецкой стороной российских комплексов С-400 стало то, что они не получали от американцев Patriot.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

https://ria.ru/20210210/turtsiya-1596860098.html

https://ria.ru/20190605/1555033159.html

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский совет по международным делам, с-400 «триумф», турция, сша, в мире