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https://ria.ru/20210216/s400-1597633617.html
Эксперт заявил, что США не смогут убедить Турцию отказаться от С-400
Эксперт заявил, что США не смогут убедить Турцию отказаться от С-400
США не смогут убедить Турцию отказаться от российских ЗРК С-400, для турецкой стороны это невыгодно ни экономически, ни политически; кроме того, американцы не... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:53
2021-02-16T09:53
российский совет по международным делам
с-400 «триумф»
турция
сша
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США не смогут убедить Турцию отказаться от российских ЗРК С-400, для турецкой стороны это невыгодно ни экономически, ни политически; кроме того, американцы не предлагают Анкаре ничего взамен, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопрос покупки Турцией российских ЗРК С-400 и призвал не оставлять эти системы."Пока этот призыв никак не повлияет, потому что системы уже куплены, они уже стоят на вооружении в Турции. Американцам нужно будет какие-то экстраординарные усилия предложить для того, чтобы турок в этом переубедить. Предложить им, например, альтернативные системы Patriot. И потом, если турки откажутся сейчас от С-400 и откажутся от выполнения дальнейших контрактов с Москвой и обязательств, они должны будут заплатить штраф... Для Турции это невыгодно ни экономически, ни политически, потому что США ничего не предлагают взамен", - считает эксперт.По его словам, непонятно, готов ли Вашингтон поставлять Анкаре Patriot, ведь одной из причин покупки турецкой стороной российских комплексов С-400 стало то, что они не получали от американцев Patriot.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
https://ria.ru/20210210/turtsiya-1596860098.html
https://ria.ru/20190605/1555033159.html
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российский совет по международным делам, с-400 «триумф», турция, сша, в мире

Эксперт заявил, что США не смогут убедить Турцию отказаться от С-400

09:53 16.02.2021
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США не смогут убедить Турцию отказаться от российских ЗРК С-400, для турецкой стороны это невыгодно ни экономически, ни политически; кроме того, американцы не предлагают Анкаре ничего взамен, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу вопрос покупки Турцией российских ЗРК С-400 и призвал не оставлять эти системы.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 16:47
Турция заявила, что не подчинится требованиям США об отказе от С-400
"Пока этот призыв никак не повлияет, потому что системы уже куплены, они уже стоят на вооружении в Турции. Американцам нужно будет какие-то экстраординарные усилия предложить для того, чтобы турок в этом переубедить. Предложить им, например, альтернативные системы Patriot. И потом, если турки откажутся сейчас от С-400 и откажутся от выполнения дальнейших контрактов с Москвой и обязательств, они должны будут заплатить штраф... Для Турции это невыгодно ни экономически, ни политически, потому что США ничего не предлагают взамен", - считает эксперт.
По его словам, непонятно, готов ли Вашингтон поставлять Анкаре Patriot, ведь одной из причин покупки турецкой стороной российских комплексов С-400 стало то, что они не получали от американцев Patriot.

"США уже даже санкции вводили против Турции, однако ничего не предлагали взамен, ничего конкретного. Но (президент Турции Тайип - Прим. ред.) Эрдоган - политик реалистический и прагматичный, он, думаю, придерживается на этот счет другого мнения, поэтому никаких действий ожидать от него пока не стоит", - добавил Тимофеев.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 05.06.2019
5 июня 2019, 09:47Инфографика
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
 
Российский совет по международным деламС-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
 
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