https://ria.ru/20210216/reklama-1597714192.html

Госдума отклонила законопроект об ограничении рекламы в кинотеатрах

Госдума отклонила законопроект об ограничении рекламы в кинотеатрах

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, ограничивающий 10 минутами рекламу перед показом фильма в кинотеатрах. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:26

2021-02-16T16:26

2021-02-16T18:50

культура

россия

госдума рф

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_db1073cd8647f45d21293de175bcd08c.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, ограничивающий 10 минутами рекламу перед показом фильма в кинотеатрах.Документ, внесенный заксобранием Санкт-Петербурга, предусматривал, что реклама перед началом кино- или видеосеанса не может превышать 10 минут. Одновременно запрещалась демонстрация рекламы после установленного времени начала кино- или видеосеанса.Проект был разработан "в целях повышения качества услуг по кино- и видеообслуживанию населения, защиты прав потребителей указанных услуг, а также повышения дисциплины в области распространения рекламы и предотвращения навязывания рекламы в процессе кинообслуживания", поясняли разработчики.Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по экономической политике, отметив отсутствие обоснования для предлагаемого ограничения рекламы 10 минутами. Внесение такого изменения также может повлечь снижение доходов прокатчиков и кинотеатров, что приведет к сокращению налоговых поступлений, увеличению стоимости билетов и уменьшению сумм авторских отчислений, допускал кабмин. А это уже, по его мнению, "негативно отразится на кинопроизводителях и потребителях соответствующих услуг".Кроме того, и правительство, и комитет обращали внимание, что проблема несоответствия фактического времени начала сеанса в кинотеатрах и времени, указанного на билете, не требует законодательного регулирования, поскольку может быть решена в рамках правил по киновидеообслуживанию населения, утверждаемых кабмином.

https://ria.ru/20210128/kinteatry-1594979615.html

https://realty.ria.ru/20210101/seans-1591751830.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, санкт-петербург, общество