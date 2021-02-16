Госдума отклонила законопроект об ограничении рекламы в кинотеатрах
16:26 16.02.2021 (обновлено: 18:50 16.02.2021)
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, ограничивающий 10 минутами рекламу перед показом фильма в кинотеатрах.
Документ, внесенный заксобранием Санкт-Петербурга, предусматривал, что реклама перед началом кино- или видеосеанса не может превышать 10 минут. Одновременно запрещалась демонстрация рекламы после установленного времени начала кино- или видеосеанса.
Проект был разработан "в целях повышения качества услуг по кино- и видеообслуживанию населения, защиты прав потребителей указанных услуг, а также повышения дисциплины в области распространения рекламы и предотвращения навязывания рекламы в процессе кинообслуживания", поясняли разработчики.
Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и профильный комитет Госдумы по экономической политике, отметив отсутствие обоснования для предлагаемого ограничения рекламы 10 минутами. Внесение такого изменения также может повлечь снижение доходов прокатчиков и кинотеатров, что приведет к сокращению налоговых поступлений, увеличению стоимости билетов и уменьшению сумм авторских отчислений, допускал кабмин. А это уже, по его мнению, "негативно отразится на кинопроизводителях и потребителях соответствующих услуг".
Кроме того, и правительство, и комитет обращали внимание, что проблема несоответствия фактического времени начала сеанса в кинотеатрах и времени, указанного на билете, не требует законодательного регулирования, поскольку может быть решена в рамках правил по киновидеообслуживанию населения, утверждаемых кабмином.