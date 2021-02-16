https://ria.ru/20210216/referendum-1597710150.html

В МГД предложили вынести вопрос о памятнике Дзержинскому на референдум

В МГД предложили вынести вопрос о памятнике Дзержинскому на референдум

Вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади в Москве, было бы правильно вынести на референдум, заявил журналистам председатель столичного... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:12

2021-02-16T16:12

2021-02-16T16:22

алексей шапошников

иван iii

александр невский

россия

московская городская дума

москва

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади в Москве, было бы правильно вынести на референдум, заявил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников.Ранее в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.Парламентарий напомнил, что идея возвращения "железного Феликса" на Лубянку не нова и периодически "реанимируется".Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, ранее подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.

https://ria.ru/20210210/ploschad-1596826939.html

https://realty.ria.ru/20210211/medinskiy-1596931199.html

россия

москва

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алексей шапошников, иван iii, александр невский, россия, московская городская дума, москва, общество