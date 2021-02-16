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В МГД предложили вынести вопрос о памятнике Дзержинскому на референдум
В МГД предложили вынести вопрос о памятнике Дзержинскому на референдум
Вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади в Москве, было бы правильно вынести на референдум, заявил журналистам председатель столичного... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:12
2021-02-16T16:22
алексей шапошников
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россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади в Москве, было бы правильно вынести на референдум, заявил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников.Ранее в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.Парламентарий напомнил, что идея возвращения "железного Феликса" на Лубянку не нова и периодически "реанимируется".Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, ранее подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.
https://ria.ru/20210210/ploschad-1596826939.html
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алексей шапошников, иван iii, александр невский, россия, московская городская дума, москва, общество

В МГД предложили вынести вопрос о памятнике Дзержинскому на референдум

16:12 16.02.2021 (обновлено: 16:22 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому
Бронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади в Москве, было бы правильно вынести на референдум, заявил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Ранее в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.
Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 14:31
В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому

"Уверен, что вопрос о возвращении того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учётом мнения жителей, архитекторов и историков. Если говорить о теме, которая сегодня широко обсуждается экспертами и общественностью, важно не забывать об исторической справедливости... Думаю, что сегодня вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади, необходимо рассматривать в более широком историческом контексте. И было бы правильным вынести его на референдум", - сказал Шапошников.

Парламентарий напомнил, что идея возвращения "железного Феликса" на Лубянку не нова и периодически "реанимируется".

"Аналогичный вопрос Мосгордума прошлого созыва рассматривала на одном из своих заседаний – тогда предложение вернуть памятник в центр столицы исходило от КПРФ", - добавил он.

Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Мединский оценил предложение вернуть памятник Дзержинского на Лубянку
Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, ранее подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.
 
Алексей ШапошниковИван IIIАлександр НевскийРоссияМосковская городская думаМоскваОбщество
 
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