В МГД предложили вынести вопрос о памятнике Дзержинскому на референдум
16:12 16.02.2021 (обновлено: 16:22 16.02.2021)
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади в Москве, было бы правильно вынести на референдум, заявил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Ранее в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.
10 февраля, 14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
"Уверен, что вопрос о возвращении того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учётом мнения жителей, архитекторов и историков. Если говорить о теме, которая сегодня широко обсуждается экспертами и общественностью, важно не забывать об исторической справедливости... Думаю, что сегодня вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади, необходимо рассматривать в более широком историческом контексте. И было бы правильным вынести его на референдум", - сказал Шапошников.
Парламентарий напомнил, что идея возвращения "железного Феликса" на Лубянку не нова и периодически "реанимируется".
"Аналогичный вопрос Мосгордума прошлого созыва рассматривала на одном из своих заседаний – тогда предложение вернуть памятник в центр столицы исходило от КПРФ", - добавил он.
Писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, ранее подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.