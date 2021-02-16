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На Украине заявили, что конфликт в Донбассе не помешает вступить в НАТО
На Украине заявили, что конфликт в Донбассе не помешает вступить в НАТО
На Украине заявили, что конфликт в Донбассе не мешает им вступить в НАТО
2021-02-16T17:01
2021-02-16T17:01
2021-02-16T17:16
денис шмыгаль
нато
украина
безопасность
в мире
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КИЕВ, 16 фев - РИА Новости. Конфликт в Донбассе не станет препятствием на пути вступления Украины в НАТО, считает премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной с Шмыгалем пресс-конференции в Брюсселе заявил, что двери НАТО остаются открытыми для новых членов, Украина должна продолжать реализовывать необходимые реформы. При этом НАТО не принимает в свой состав страны, у которых есть территориальные споры, а Украина считает своей территорией Крым, который стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года, а также проводит военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года."Конечно, наличие открытой агрессии против Украины и оккупированных территорий вызывают дискуссии внутри блока. Но эти политические дискуссии никогда не прекращались. Отдельные члены НАТО могут выражать разные позиции. Но они не создадут препятствий, когда мы будем готовы войти в НАТО", - сказал Шмыгаль в интервью агентству "Укринформ", опубликованном во вторник. По его словам, в этом контексте важно понимать, что армия, флот и военно-воздушные силы Украины способны защитить страну с НАТО или без нее.Шмыгаль отметил, что единственный и ключевой вопрос сегодня - это переход украинской армии к стандартам НАТО. "Как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу встанет вопрос о присоединении к НАТО", - сказал премьер.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
https://ria.ru/20210211/predosterezhenie-1596929310.html
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денис шмыгаль, нато, украина, безопасность, в мире
На Украине заявили, что конфликт в Донбассе не помешает вступить в НАТО
17:01 16.02.2021 (обновлено: 17:16 16.02.2021)
На Украине заявили, что конфликт в Донбассе не мешает им вступить в НАТО
КИЕВ, 16 фев - РИА Новости.
Конфликт в Донбассе
не станет препятствием на пути вступления Украины
в НАТО
, считает премьер-министр страны Денис Шмыгаль
.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг
на совместной с Шмыгалем пресс-конференции в Брюсселе
заявил, что двери НАТО остаются открытыми для новых членов, Украина должна продолжать реализовывать необходимые реформы. При этом НАТО не принимает в свой состав страны, у которых есть территориальные споры, а Украина считает своей территорией Крым, который стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года, а также проводит военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
"Конечно, наличие открытой агрессии против Украины и оккупированных территорий вызывают дискуссии внутри блока. Но эти политические дискуссии никогда не прекращались. Отдельные члены НАТО могут выражать разные позиции. Но они не создадут препятствий, когда мы будем готовы войти в НАТО", - сказал Шмыгаль в интервью агентству "Укринформ", опубликованном во вторник. По его словам, в этом контексте важно понимать, что армия, флот и военно-воздушные силы Украины способны защитить страну с НАТО или без нее.
Шмыгаль отметил, что единственный и ключевой вопрос сегодня - это переход украинской армии к стандартам НАТО. "Как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу встанет вопрос о присоединении к НАТО", - сказал премьер.
Верховная рада
Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.