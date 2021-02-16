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В Совфеде поддержали инициативу о введении понятия "уголовный проступок"
В Совфеде поддержали инициативу о введении понятия "уголовный проступок"
Председатель профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал предложение Верховного суда РФ ввести понятие... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:11
2021-02-16T12:11
россия
андрей клишас
совет федерации рф
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал предложение Верховного суда РФ ввести понятие "уголовный проступок".Верховный суд внес в понедельник в Госдуму законопроект о введении в российское законодательство понятия "уголовный проступок".Он пояснил, что, как предлагается, наказание за уголовный проступок не повлечет судимости и соответствующих правовых последствий, которые с ней связаны. Кроме того, введение подобного инструментария в целом приведет к упрощению рассмотрения преступлений по ряду составов Уголовного кодекса, сказал Клишас."Концепция о том, что "закон должен быть гуманен к тем, кто оступился", неоднократно находила свое отражение и в позиции президента. Законопроект говорит о стремлении государства дать второй шанс людям, которые совершили преступление впервые, но готовы исправляться. Принятие законопроекта затронет большее число нарушителей, которые совершили наименее общественно опасные деяния", - заявил председатель комитета.По его словам, в случае принятия соответствующего закона виновное в совершении уголовного проступка лицо не будет иметь судимости, хотя факт уголовного преследования будет иметь место, но оно обязано будет возместить ущерб и отбыть меры уголовно-правового характера, что, по сути, будет являться тем же самым уголовным наказанием.
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, верховный суд рф, общество

В Совфеде поддержали инициативу о введении понятия "уголовный проступок"

12:11 16.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал предложение Верховного суда РФ ввести понятие "уголовный проступок".
Верховный суд внес в понедельник в Госдуму законопроект о введении в российское законодательство понятия "уголовный проступок".

"Оцениваю законодательную инициативу Верховного суда положительно. Наш комитет детально рассмотрит законопроект после его поступления в Совет Федерации и даст подробный отзыв".

Андрей Клишас
Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
Он пояснил, что, как предлагается, наказание за уголовный проступок не повлечет судимости и соответствующих правовых последствий, которые с ней связаны. Кроме того, введение подобного инструментария в целом приведет к упрощению рассмотрения преступлений по ряду составов Уголовного кодекса, сказал Клишас.
"Концепция о том, что "закон должен быть гуманен к тем, кто оступился", неоднократно находила свое отражение и в позиции президента. Законопроект говорит о стремлении государства дать второй шанс людям, которые совершили преступление впервые, но готовы исправляться. Принятие законопроекта затронет большее число нарушителей, которые совершили наименее общественно опасные деяния", - заявил председатель комитета.
По его словам, в случае принятия соответствующего закона виновное в совершении уголовного проступка лицо не будет иметь судимости, хотя факт уголовного преследования будет иметь место, но оно обязано будет возместить ущерб и отбыть меры уголовно-правового характера, что, по сути, будет являться тем же самым уголовным наказанием.
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