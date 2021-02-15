https://ria.ru/20210215/prostupok-1597572413.html

Верховный суд внес в Госдуму проект о понятии "уголовный проступок"

Верховный суд внес в Госдуму проект о понятии "уголовный проступок"

Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении в российское законодательство понятия "уголовный проступок". Документ опубликован в электронной базе данных РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T17:27

2021-02-15T17:27

2021-02-15T19:52

россия

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении в российское законодательство понятия "уголовный проступок". Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Уголовным проступком не будут признавать деяния, за которые предусмотрена уголовная ответственность, если лицо уже понесло административное наказание за аналогичные действия, совершенные ранее. Кроме того, к этой категории предлагают не относить умышленное причинение легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК РФ), преступления против военной службы (глава 33 УК РФ), а также деяния, "необходимость криминализации которых обосновывалась особой значимостью уголовно-правовой охраны соответствующих общественных отношений"."Авторы законопроекта исходят из того, что уголовный проступок, с одной стороны, содержит все признаки преступления, в том числе является общественно опасным, а с другой стороны, отличается тем, что его опасность для общества является минимальной, равно как и опасность лица, его совершившего, что позволяет применить к нему иные меры уголовно-правового характера, не являющиеся уголовным наказанием", — говорится в пояснительной записке.Как отмечает Верховный суд, если человек будет уклоняться от назначенной судом иной меры наказания за такой проступок, то ее могут заменить на уголовное наказание.Согласно законопроекту, несовершеннолетних, совершивших уголовный проступок, обязательно освобождают от уголовной ответственности "с применением одной из указанных в проектной норме мер"."В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности", — отмечается в документе.В октябре прошлого года глава Верховного суда Вячеслав Лебедев рассказал, что с помощью законопроекта хотят включить в понятие уголовного проступка преступления небольшой тяжести против собственности — если они совершены впервые и не связаны с насилием. Это должно помочь россиянам, особенно молодым, вернуться обратно в социум и уменьшить риск того, что человек станет "профессиональным" преступником.Понятие предлагают распространить на 112 составов преступлений. По ним в 2019 году осудили более 68 тысяч человек — для более чем 35 тысяч это был первый в жизни приговор.

https://ria.ru/20201210/sud-1588637388.html

https://ria.ru/20190126/1549955517.html

https://ria.ru/20210210/narkotiki-1596812015.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, общество