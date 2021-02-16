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В Волгограде загорелись торговые павильоны
В Волгограде загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны загорелись на рынке в Волгограде, на месте работают пожарные, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:24
2021-02-16T14:24
2021-02-16T15:03
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 16 фев — РИА Новости. Торговые павильоны загорелись на рынке в Волгограде, на месте работают пожарные, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону."Около 14 часов поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе Волгограда, к месту прибыли пожарные", — сказали в ведомстве.Как уточнили агентству в пресс-службе ГУ МВД по региону, павильоны горят на Качинском рынке, возле него движение перекрыто.Площадь пожара в торговых павильонах в Волгограде составляет две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь — 2000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210216/valaam-1597688663.html
волгоград
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Черный дым от пожара на рынке в Волгограде
76 человек и 20 единиц техники тушат возгорание в торговых павильонах в Дзержинском районе Волгограда. Площадь составляет 2 тыс. кв.метров. Пожарными эвакуировано 150 человек, информации о пострадавших не поступало.
2021-02-16T14:24
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия