https://ria.ru/20210216/posol-1597711366.html

Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских военных инструкторов

Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских военных инструкторов

Посол России в Банги Владимир Титоренко назвал выдумкой публикации о гибели россиян в Центральноафриканской Республике. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:16

2021-02-16T16:16

2021-02-16T19:13

безопасность

происшествия

россия

цар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597716262_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_4a9c139d577cb8ed7d668d588d86a631.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Посол России в Банги Владимир Титоренко назвал выдумкой публикации о гибели россиян в Центральноафриканской Республике.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦАР убили несколько "российских наемников", а еще одного взяли в заложники."Это фейк интернет-ресурса "Корбо-Ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть (Фостена Арканжа. — Прим. ред.) Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", — прокомментировал Титоренко.Дипломат рассказал, что армия планомерно освобождает населенные пункты в центре и на севере страны от бандитов, уничтожены несколько десятков боевиков."Мятежники несут большие потери и отступают в сторону границы с Чадом", — добавил он.В декабре — январе в ЦАР состоялись выборы президента, победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера. Оппозиция и незаконные вооруженные группировки не признали итоги голосования и захватили несколько городов.Правительство ЦАР попросило Россию прислать военных инструкторов для подавления мятежа. Москва направила несколько сотен специалистов и вертолеты. На прошлой неделе в Банги прошел митинг в знак благодарности россиянам.

https://ria.ru/20210209/buar-1596747562.html

россия

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, происшествия, россия, цар, в мире