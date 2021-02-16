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Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских военных инструкторов
Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских военных инструкторов
Посол России в Банги Владимир Титоренко назвал выдумкой публикации о гибели россиян в Центральноафриканской Республике. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:16
2021-02-16T19:13
безопасность
происшествия
россия
цар
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Посол России в Банги Владимир Титоренко назвал выдумкой публикации о гибели россиян в Центральноафриканской Республике.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦАР убили несколько "российских наемников", а еще одного взяли в заложники."Это фейк интернет-ресурса "Корбо-Ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть (Фостена Арканжа. — Прим. ред.) Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", — прокомментировал Титоренко.Дипломат рассказал, что армия планомерно освобождает населенные пункты в центре и на севере страны от бандитов, уничтожены несколько десятков боевиков."Мятежники несут большие потери и отступают в сторону границы с Чадом", — добавил он.В декабре — январе в ЦАР состоялись выборы президента, победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера. Оппозиция и незаконные вооруженные группировки не признали итоги голосования и захватили несколько городов.Правительство ЦАР попросило Россию прислать военных инструкторов для подавления мятежа. Москва направила несколько сотен специалистов и вертолеты. На прошлой неделе в Банги прошел митинг в знак благодарности россиянам.
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безопасность, происшествия, россия, цар, в мире

Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских военных инструкторов

16:16 16.02.2021 (обновлено: 19:13 16.02.2021)
 
© AFP 2021 / Alexis HuguetВоеннослужащие армии ЦАР в освобожденном от мятежников селе
Военнослужащие армии ЦАР в освобожденном от мятежников селе - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AFP 2021 / Alexis Huguet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Посол России в Банги Владимир Титоренко назвал выдумкой публикации о гибели россиян в Центральноафриканской Республике.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦАР убили несколько "российских наемников", а еще одного взяли в заложники.
"Это фейк интернет-ресурса "Корбо-Ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть (Фостена Арканжа. — Прим. ред.) Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", — прокомментировал Титоренко.
Дипломат рассказал, что армия планомерно освобождает населенные пункты в центре и на севере страны от бандитов, уничтожены несколько десятков боевиков.
"Мятежники несут большие потери и отступают в сторону границы с Чадом", — добавил он.
В декабре — январе в ЦАР состоялись выборы президента, победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера. Оппозиция и незаконные вооруженные группировки не признали итоги голосования и захватили несколько городов.
Правительство ЦАР попросило Россию прислать военных инструкторов для подавления мятежа. Москва направила несколько сотен специалистов и вертолеты. На прошлой неделе в Банги прошел митинг в знак благодарности россиянам.
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