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Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских военных инструкторов
Посол в ЦАР опроверг сообщения о гибели российских военных инструкторов
Посол России в Банги Владимир Титоренко назвал выдумкой публикации о гибели россиян в Центральноафриканской Республике. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:16
2021-02-16T16:16
2021-02-16T19:13
безопасность
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Посол России в Банги Владимир Титоренко назвал выдумкой публикации о гибели россиян в Центральноафриканской Республике.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦАР убили несколько "российских наемников", а еще одного взяли в заложники."Это фейк интернет-ресурса "Корбо-Ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть (Фостена Арканжа. — Прим. ред.) Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", — прокомментировал Титоренко.Дипломат рассказал, что армия планомерно освобождает населенные пункты в центре и на севере страны от бандитов, уничтожены несколько десятков боевиков."Мятежники несут большие потери и отступают в сторону границы с Чадом", — добавил он.В декабре — январе в ЦАР состоялись выборы президента, победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера. Оппозиция и незаконные вооруженные группировки не признали итоги голосования и захватили несколько городов.Правительство ЦАР попросило Россию прислать военных инструкторов для подавления мятежа. Москва направила несколько сотен специалистов и вертолеты. На прошлой неделе в Банги прошел митинг в знак благодарности россиянам.
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безопасность, происшествия, россия, цар, в мире
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Посол России в Банги Владимир Титоренко
назвал выдумкой публикации о гибели россиян в Центральноафриканской Республике.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ЦАР
убили несколько "российских наемников", а еще одного взяли в заложники.
"Это фейк интернет-ресурса "Корбо-Ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть (Фостена Арканжа. — Прим. ред.) Туадеру президентом ЦАР. Посольство все проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", — прокомментировал Титоренко.
Дипломат рассказал, что армия планомерно освобождает населенные пункты в центре и на севере страны от бандитов, уничтожены несколько десятков боевиков.
"Мятежники несут большие потери и отступают в сторону границы с Чадом", — добавил он.
В декабре — январе в ЦАР состоялись выборы президента, победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера. Оппозиция и незаконные вооруженные группировки не признали итоги голосования и захватили несколько городов.
Правительство ЦАР попросило Россию прислать военных инструкторов для подавления мятежа. Москва направила несколько сотен специалистов и вертолеты. На прошлой неделе в Банги прошел митинг
в знак благодарности россиянам.