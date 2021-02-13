https://ria.ru/20210213/afrika-1597368470.html

Жители ЦАР поблагодарили Россию за помощь в освобождении от боевиков

Жители ЦАР поблагодарили Россию за помощь в освобождении от боевиков

Тысячи человек приняли участие в митинге в столице Центральноафриканской Республики Банги в знак благодарности за помощь российских инструкторов... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T20:32

2021-02-13T20:32

2021-02-13T21:49

россия

владимир титоренко (посол россии в цар )

ми-8

банги

цар

камерун

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Тысячи человек приняли участие в митинге в столице Центральноафриканской Республики Банги в знак благодарности за помощь российских инструкторов правительственной армии в освобождении от боевиков магистрали, связывающей страну с Камеруном, и ключевых городов, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.Накануне состоявшихся 27 декабря 2020 года президентских и парламентских выборов в ЦАР серьезно осложнилась военно-политическая обстановка. Незаконные вооруженные формирования (НВФ) при поддержке оппозиции предприняли шаги, направленные на дестабилизацию ситуации и срыв электорального процесса. В ответ на просьбу центральноафриканских властей Россия направила в страну дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии, задействованных в обеспечении безопасности накануне и в ходе проведения всеобщих выборов, а также четыре вертолета Ми-8 с экипажами и обслуживающим инженерно-техническим персоналом. В январе РФ вывела вертолеты Минобороны из страны.По оценке российского посла, в митинге в Банги участвовали порядка 3 тысяч человек. Среди них были в основном студенты и школьники. Они вышли на улицы с флагами России и транспарантами.Надписи на транспарантах гласили: "За несколько месяцев наша армия при поддержке России и Руанды сделала то, что не смогла сделать МООНСЦАР за 8 лет", "Да здравствуют Россия и Руанда", "Нет диалога с террористами из "Коалиции патриотов за перемены". Кроме того, звучали требования об отмене эмбарго на поставку оружия. На митинге также выступил мэр Банги.Организаторы манифестации вручили российскому дипломату послание со словами благодарности."Мы, школьники и студенты Центральноафриканской Республики, выражаем свою искреннюю благодарность российским военным специалистам за их постоянную поддержку нашим силам безопасности в действиях по полному освобождению от террористов, что позволило освободить нашу дорогу к школе", - говорится в нем.Ранее правительство ЦАР распространило коммюнике, в котором сообщалось, что вооруженные силы республики разблокировали ключевую магистраль, которая связывала столицу страны Банги с соседним Камеруном. Отмечалось, что после городов Боали, Боссембеле, Боссемптеле, Йалоке и Буар вооружённые силы ЦАР освободили Белоко, что открыло дорогу до Камеруна. Движение на маршруте было заблокировано с декабря.В центрально-восточной части страны после освобождения города Бамбари военные начали продвижение к Иппи.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Его ближайшему сопернику – лидеру партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жорж Дологеле – оказали поддержку 21,9% граждан ЦАР. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в ЦАР не признали итоги выборов. Ранее правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать Банги. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена.

https://ria.ru/20210209/buar-1596747562.html

https://ria.ru/20201222/voennye-1590326928.html

https://ria.ru/20201228/car-1591163883.html

россия

банги

цар

камерун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир титоренко (посол россии в цар ), ми-8, банги, цар, камерун, в мире