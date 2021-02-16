https://ria.ru/20210216/polufinal-1597725728.html

В полуфинал конкурса "Учитель будущего. Студенты" вышли 600 человек

В полуфинал конкурса "Учитель будущего. Студенты" вышли 600 человек

В полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" вышли 600 участников, сообщили в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей". РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:20

2021-02-16T17:20

2021-02-16T17:20

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

алексей комиссаров

образование - общество

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В полуфинал профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" вышли 600 участников, сообщили в пресс-службе АНО "Россия – страна возможностей".В ТОП-5 регионов с наибольшим количеством полуфиналистов вошли Санкт-Петербург, Свердловская область, Москва, Волгоградская область, Челябинская область, цитирует пресс-служба генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.С 1 по 10 февраля участники конкурса, который проводится впервые, проходили дистанционное тестирование, включавшее в себя три блока: оценка функциональной грамотности, общекультурный тест и предметное тестирование."Позади уже три этапа дистанционного тестирования – успешно с ним справились 600 участников. Всех их мы пригласили на межрегиональные полуфиналы, которые будут проходить в 6 регионах России с 24 февраля по 9 апреля", - приводит пресс-служба слова Комиссарова.Первый полуфинал Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, состоится в Томске с 24 по 26 февраля. Конкурсные испытания для участников Уральского федерального округа пройдут с 3 по 5 марта в Екатеринбурге, участники Приволжского федерального округа встретятся в Нижнем Новгороде с 9 по 11 марта, полуфинал Южного и Северо-Кавказского федеральных округов пройдет в Анапе с 25 по 27 марта, участники из Центрального федерального округа встретятся в Ярославле с 31 марта по 2 апреля, в Калининграде с 7 по 9 апреля будут соревноваться полуфиналисты Северо-Западного федерального округа.Участники будут проходить комплексную оценку психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков, выполняя задания. По результатам конкурсных испытаний сформируют индивидуальный рейтинг каждого участника. Победителей полуфиналов определят отдельно по каждой территориальной зоне.На очных полуфиналах конкурсантов ждут реальные ситуации из повседневной школьной жизни, к которым необходимо будет предложить решение.Комиссаров добавил, что больше всего полуфиналистов, получающих профильное образование, представляют Уральский государственный педагогический университет, Волгоградский государственный социально-педагогический университет и Российский педагогический университет им. А. И. Герцена. В тройку непрофильных вузов по числу полуфиналистов вошли Южный Федеральный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова и Российский университет дружбы народов.Профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

https://sn.ria.ru/20210128/uchitel-1594947978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), алексей комиссаров, образование - общество