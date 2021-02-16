https://ria.ru/20210216/pogoda-1597624289.html

Москвичам пообещали слабую метель и мороз до -14

Москвичам пообещали слабую метель и мороз до -14

Облачная погода с небольшим снегом днем и слабой метелью вечером ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до -14 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T08:05

2021-02-16T08:05

2021-02-16T08:05

михаил леус

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшим снегом днем и слабой метелью вечером ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до -14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Погода будет облачная, в первой половине дня с прояснениями, во второй половине дня временами снег, слабая метель. Максимальная температура воздуха столице -12…-14 градусов, в Подмосковье -11…-16", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.Во вторник в Москве выпадет до 5 миллиметров осадков, но это не будет похоже на "снежный апокалипсис" на прошлой неделе, сказал РИА Новости Михаил Леус.Мощный снегопад обрушился на Москву на прошлой неделе, снег начался в пятницу и продолжил идти в выходные. Высота снежного покрова в Москве к 14 февраля достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы.

https://ria.ru/20210215/moskva-1597495097.html

москва

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михаил леус, погода, центр "фобос", москва, общество