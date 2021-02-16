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Москвичам пообещали слабую метель и мороз до -14
Москвичам пообещали слабую метель и мороз до -14
Облачная погода с небольшим снегом днем и слабой метелью вечером ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до -14 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T08:05
2021-02-16T08:05
михаил леус
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшим снегом днем и слабой метелью вечером ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до -14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Погода будет облачная, в первой половине дня с прояснениями, во второй половине дня временами снег, слабая метель. Максимальная температура воздуха столице -12…-14 градусов, в Подмосковье -11…-16", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.Во вторник в Москве выпадет до 5 миллиметров осадков, но это не будет похоже на "снежный апокалипсис" на прошлой неделе, сказал РИА Новости Михаил Леус.Мощный снегопад обрушился на Москву на прошлой неделе, снег начался в пятницу и продолжил идти в выходные. Высота снежного покрова в Москве к 14 февраля достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы.
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михаил леус, погода, центр "фобос", москва, общество

Москвичам пообещали слабую метель и мороз до -14

08:05 16.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшим снегом днем и слабой метелью вечером ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице до -14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.
"Погода будет облачная, в первой половине дня с прояснениями, во второй половине дня временами снег, слабая метель. Максимальная температура воздуха столице -12…-14 градусов, в Подмосковье -11…-16", - сказал Леус.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 11:12
Москвичей предупредили о самых суровых за зиму морозах
Синоптик добавил, что ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.
Во вторник в Москве выпадет до 5 миллиметров осадков, но это не будет похоже на "снежный апокалипсис" на прошлой неделе, сказал РИА Новости Михаил Леус.
"Небольшое количество осадков, от 2 до 5 миллиметров, причём это и в течение следующей ночи. Метель будет в вечерние часы, а небольшой снег начнётся к 14-15 часам. Но на то, что было, это не будет похоже. Это гораздо менее активный циклон", - сказал Леус, отвечая на вопрос, сколько выпадет осадков.
Мощный снегопад обрушился на Москву на прошлой неделе, снег начался в пятницу и продолжил идти в выходные. Высота снежного покрова в Москве к 14 февраля достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы.
"Это настоящая буря, Армагеддон, апокалипсис": снегопад в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Балканский циклон "Волькер" принес в Центральную Россию такие сильные снегопады, каких здесь не было несколько лет.

Девушка идет по Крымскому мосту во время снегопада в Москве
1 из 20

Балканский циклон "Волькер" принес в Центральную Россию такие сильные снегопады, каких здесь не было несколько лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Метель в Москве, начавшаяся в ночь на пятницу, будет идти 36 часов подряд.

Колонна снегоуборочных машин чистит во время снегопада Садовое кольцо в Москве
2 из 20

Метель в Москве, начавшаяся в ночь на пятницу, будет идти 36 часов подряд.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Синоптики обещают двойной погодный рекорд — по количеству осадков и высоте снежного покрова.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег у поста Почётного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
3 из 20

Синоптики обещают двойной погодный рекорд — по количеству осадков и высоте снежного покрова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ожидается, что сугробы за время снегопада вырастут по пояс.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег в подземном переходе в Москве
4 из 20

Ожидается, что сугробы за время снегопада вырастут по пояс.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Видимость будет понижаться до 500 метров и меньше. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно.

Сотрудник коммунальной службы убирает снег с площади у делового центра Москва-сити
5 из 20

Видимость будет понижаться до 500 метров и меньше. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — считает сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Прохожие во время снегопада в центре Москвы
6 из 20

"Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — считает сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта", — предупредил метеоролог.

Мужчина чистит от снега и наледи автомобиль во время снегопада в Москве
7 из 20

"Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта", — предупредил метеоролог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Снег не стал неожиданностью для городских служб.

Сотрудник коммунальных служб убирает снег на улице в центре Москвы
8 из 20

Снег не стал неожиданностью для городских служб.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На уборку города вышли 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.

Сотрудники ГБУ Автомобильные дороги во время уборки снега в центре Москвы
9 из 20

На уборку города вышли 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Нынешний день наверняка войдет в погодную летопись, отмечают синоптики.

Вид на памятник В ознаменование 300-летия российского флота работы Зураба Церетели в Москве
10 из 20

Нынешний день наверняка войдет в погодную летопись, отмечают синоптики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Коммунальщики каждые четыре часа прометают улицы, а снег непрерывно вывозят на плавильные пункты.

Сотрудник коммунальных служб возле храм Христа Спасителя в Москве
11 из 20

Коммунальщики каждые четыре часа прометают улицы, а снег непрерывно вывозят на плавильные пункты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Между тем москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам.

Житель Москвы чистит машину от снега во время снегопада
12 из 20

Между тем москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

От колких снежинок приходится закрываться капюшонами и кутаться в шарфы.

Прохожие на Кремлевской набережной в Москве
13 из 20

От колких снежинок приходится закрываться капюшонами и кутаться в шарфы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

Сотрудники коммунальных служб расчищают тротуар во время снегопада на Зубовском бульваре в Москве
14 из 20

Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

"Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров — в течение суток", — объяснил он.

Мужчина во время снегопада в Москве
15 из 20

"Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров — в течение суток", — объяснил он.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из-за снегопада ожидается максимальная загруженность дорог.

Автомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве
16 из 20

Из-за снегопада ожидается максимальная загруженность дорог.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На дорогах образуются заносы и снежный накат.

Снегоуборочная машина чистит Никольскую улицу в Москве
17 из 20

На дорогах образуются заносы и снежный накат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Водителей просят не тратить время в пробках и пользоваться метро, МЦК и МЦД.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
18 из 20

Водителей просят не тратить время в пробках и пользоваться метро, МЦК и МЦД.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий СысоевГолуби на улице в центре Москвы.
Голуби на улице в центре Москвы
19 из 20
Голуби на улице в центре Москвы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Нынешний снегопад в Москве обещает стать самым длительным с 2018 года.

Девушка во время снегопада в Москве
20 из 20

Нынешний снегопад в Москве обещает стать самым длительным с 2018 года.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 20

Балканский циклон "Волькер" принес в Центральную Россию такие сильные снегопады, каких здесь не было несколько лет.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 20

Метель в Москве, начавшаяся в ночь на пятницу, будет идти 36 часов подряд.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 20

Синоптики обещают двойной погодный рекорд — по количеству осадков и высоте снежного покрова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 20

Ожидается, что сугробы за время снегопада вырастут по пояс.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 20

Видимость будет понижаться до 500 метров и меньше. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
6 из 20

"Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — считает сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 20

"Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта", — предупредил метеоролог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 20

Снег не стал неожиданностью для городских служб.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 20

На уборку города вышли 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 20

Нынешний день наверняка войдет в погодную летопись, отмечают синоптики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 20

Коммунальщики каждые четыре часа прометают улицы, а снег непрерывно вывозят на плавильные пункты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
12 из 20

Между тем москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 20

От колких снежинок приходится закрываться капюшонами и кутаться в шарфы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
15 из 20

"Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров — в течение суток", — объяснил он.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
16 из 20

Из-за снегопада ожидается максимальная загруженность дорог.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
17 из 20

На дорогах образуются заносы и снежный накат.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
18 из 20

Водителей просят не тратить время в пробках и пользоваться метро, МЦК и МЦД.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
19 из 20
Голуби на улице в центре Москвы.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
20 из 20

Нынешний снегопад в Москве обещает стать самым длительным с 2018 года.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
 
Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
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