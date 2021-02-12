https://ria.ru/20210212/snegopad-1597226876.html

"Это настоящая буря, Армагеддон, апокалипсис": снегопад в Москве

"Это настоящая буря, Армагеддон, апокалипсис": снегопад в Москве

Москву накрыл рекордный снегопад, к воскресенью может выпасть месячная норма осадков. Город встал в многокилометровых пробках, коммунальщики непрерывно борются... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:50

2021-02-12T16:50

2021-02-12T17:14

погода

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москва

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Москву накрыл рекордный снегопад, к воскресенью может выпасть месячная норма осадков. Город встал в многокилометровых пробках, коммунальщики непрерывно борются со стихией. Столица в плену метели — в фотоленте Ria.ru.

москва

зима

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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