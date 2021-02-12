"Это настоящая буря, Армагеддон, апокалипсис": снегопад в Москве
Балканский циклон "Волькер" принес в Центральную Россию такие сильные снегопады, каких здесь не было несколько лет.
Балканский циклон "Волькер" принес в Центральную Россию такие сильные снегопады, каких здесь не было несколько лет.
Метель в Москве, начавшаяся в ночь на пятницу, будет идти 36 часов подряд.
Метель в Москве, начавшаяся в ночь на пятницу, будет идти 36 часов подряд.
Синоптики обещают двойной погодный рекорд — по количеству осадков и высоте снежного покрова.
Синоптики обещают двойной погодный рекорд — по количеству осадков и высоте снежного покрова.
Ожидается, что сугробы за время снегопада вырастут по пояс.
Ожидается, что сугробы за время снегопада вырастут по пояс.
Видимость будет понижаться до 500 метров и меньше. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно.
Видимость будет понижаться до 500 метров и меньше. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно.
"Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — считает сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", — считает сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта", — предупредил метеоролог.
"Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта", — предупредил метеоролог.
Снег не стал неожиданностью для городских служб.
Снег не стал неожиданностью для городских служб.
На уборку города вышли 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.
На уборку города вышли 60 тысяч человек и более 13 тысяч машин.
Нынешний день наверняка войдет в погодную летопись, отмечают синоптики.
Нынешний день наверняка войдет в погодную летопись, отмечают синоптики.
Коммунальщики каждые четыре часа прометают улицы, а снег непрерывно вывозят на плавильные пункты.
Коммунальщики каждые четыре часа прометают улицы, а снег непрерывно вывозят на плавильные пункты.
Между тем москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам.
Между тем москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам.
От колких снежинок приходится закрываться капюшонами и кутаться в шарфы.
От колких снежинок приходится закрываться капюшонами и кутаться в шарфы.
Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
Чтобы убрать Москву после сильного снегопада, коммунальщикам потребуется восемь суток, рассказал накануне заммэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.
"Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров — в течение суток", — объяснил он.
"Если 10 сантиметров снега выпало, то его убирать в течение пяти дней, и каждые дополнительные 5 сантиметров — в течение суток", — объяснил он.
Из-за снегопада ожидается максимальная загруженность дорог.
Из-за снегопада ожидается максимальная загруженность дорог.
На дорогах образуются заносы и снежный накат.
Водителей просят не тратить время в пробках и пользоваться метро, МЦК и МЦД.
Водителей просят не тратить время в пробках и пользоваться метро, МЦК и МЦД.
Нынешний снегопад в Москве обещает стать самым длительным с 2018 года.
Нынешний снегопад в Москве обещает стать самым длительным с 2018 года.