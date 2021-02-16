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При пожаре на рынке в Волгограде погиб один человек
При пожаре на рынке в Волгограде погиб один человек
Один человек погиб при пожаре в торговых павильонах на рынке в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:57
2021-02-16T16:57
2021-02-16T17:38
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоград
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в торговых павильонах на рынке в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В ходе работ по разбору завалов обнаружен погибший", - сказал собеседник агентства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия