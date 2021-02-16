https://ria.ru/20210216/pogibshiy-1597721156.html

При пожаре на рынке в Волгограде погиб один человек

При пожаре на рынке в Волгограде погиб один человек

Один человек погиб при пожаре в торговых павильонах на рынке в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:57

2021-02-16T16:57

2021-02-16T17:38

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоград

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в торговых павильонах на рынке в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В ходе работ по разбору завалов обнаружен погибший", - сказал собеседник агентства.

волгоград

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоград, происшествия