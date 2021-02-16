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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210216/pogibshiy-1597653328.html
Баку передал Еревану останки военнослужащего, погибшего в Карабахе
Баку передал Еревану останки военнослужащего, погибшего в Карабахе
Азербайджан передал 15 февраля армянской стороне останки военнослужащего, предположительно, погибшего во время боевых действий в Карабахе, сообщили во вторник в РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:31
2021-02-16T11:31
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Азербайджан передал 15 февраля армянской стороне останки военнослужащего, предположительно, погибшего во время боевых действий в Карабахе, сообщили во вторник в госслужбе по чрезвычайным ситуациями МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики."Пятнадцатого февраля азербайджанская сторона на Матагисском участке передала армянской стороне останки, предположительно, военнослужащего, погибшего во время боевых действий", - говорится в сообщении, размещенном на странице госслужбы в Facebook. Отмечается, что для идентификации тела будет проведена судебно-медицинская экспертиза.В целом, по данным ведомства, после установления режима прекращения огня в ноябре 2020 года были обнаружены останки 1379 погибших военных и гражданских лиц.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Баку передал Еревану останки военнослужащего, погибшего в Карабахе

11:31 16.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГород Бердзор накануне передачи Лачинского района Азербайджану
Город Бердзор накануне передачи Лачинского района Азербайджану - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Азербайджан передал 15 февраля армянской стороне останки военнослужащего, предположительно, погибшего во время боевых действий в Карабахе, сообщили во вторник в госслужбе по чрезвычайным ситуациями МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Пятнадцатого февраля азербайджанская сторона на Матагисском участке передала армянской стороне останки, предположительно, военнослужащего, погибшего во время боевых действий", - говорится в сообщении, размещенном на странице госслужбы в Facebook. Отмечается, что для идентификации тела будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
В целом, по данным ведомства, после установления режима прекращения огня в ноябре 2020 года были обнаружены останки 1379 погибших военных и гражданских лиц.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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