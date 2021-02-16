https://ria.ru/20210216/pogibshiy-1597653328.html

Баку передал Еревану останки военнослужащего, погибшего в Карабахе

Баку передал Еревану останки военнослужащего, погибшего в Карабахе

Азербайджан передал 15 февраля армянской стороне останки военнослужащего, предположительно, погибшего во время боевых действий в Карабахе, сообщили во вторник в РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:31

2021-02-16T11:31

2021-02-16T11:31

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 фев – РИА Новости. Азербайджан передал 15 февраля армянской стороне останки военнослужащего, предположительно, погибшего во время боевых действий в Карабахе, сообщили во вторник в госслужбе по чрезвычайным ситуациями МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики."Пятнадцатого февраля азербайджанская сторона на Матагисском участке передала армянской стороне останки, предположительно, военнослужащего, погибшего во время боевых действий", - говорится в сообщении, размещенном на странице госслужбы в Facebook. Отмечается, что для идентификации тела будет проведена судебно-медицинская экспертиза.В целом, по данным ведомства, после установления режима прекращения огня в ноябре 2020 года были обнаружены останки 1379 погибших военных и гражданских лиц.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире