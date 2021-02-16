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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210216/peregovory-1597632087.html
США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Сочи
США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Сочи
США отказались участвовать во встрече "астанинского формата" по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:46
2021-02-16T11:20
война в сирии
безопасность
сочи
сирия
сша
политика
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СОЧИ, 16 фев - РИА Новости. США отказались участвовать во встрече "астанинского формата" по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Международная встреча по Сирии в "астанинском формате" (РФ, Турция, Иран) проходит в Сочи 16-17 февраля.Делегации РФ, Турции и Ирана, а также сирийской оппозиции и правительства прибыли в Сочи, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.Он отметил, что заседание ранее откладывалось из-за пандемии коронавируса и было намечено на сентябрь в Казахстане, но провести его не удалось из-за ограничений, связанных с COVID-19."Тем не менее, нам удалось подготовить проведение этой встречи сейчас, в феврале. Сейчас уже прибыли делегации Турецкой республики, из Ирана, делегации сирийской оппозиции, правительства Сирии", - сказал Лаврентьев.Он добавил, что в Сочи также прибыла делегация ООН во главе со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном."Кроме того, прибыли делегации из (управления) верховного комиссара по делам беженцев, а также Международного комитета Красного Креста. Прибыли наблюдатели из Иордании, Ирака, Ливана", - отметил он."Чего мы хотим добиться на предстоящей встрече. Прежде всего надо подвести итоги, посмотреть, где мы сейчас находимся, наметить реальные ориентиры и приступить к их выполнению. Особо подчеркну, что мы собираемся придать определённый импульс, но не работе "астанинского процесса", а процессу сирийского урегулирования", - сообщил Лаврентьев."Мы договорились с участниками мероприятия о том, что уделим внимание вопросам политического урегулирования сирийского кризиса, сопровождению работы конституционного комитета в Женеве. Переговорим, конечно, со спецпосланником генсека ООН Педерсеном о том, что мы можем сделать, чтобы создать конструктивную атмосферу (работы – ред.) Конституционного комитета, это очень важно", - заявил Лаврентьев."Подчеркну, что некоторые выражают определенное разочарование 5-й сессией Конституционного комитета в Женеве. Но российская делегация не собирается драматизировать ситуацию, считает, что этого делать нельзя", - сказал Лаврентьев."Нельзя опускать руки. Работа Конституционного комитета в Женеве - единственный международный форум, который может принести результаты. Альтернативы ему нет. Мы будем работать, оказывать ему поддержку, выводить стороны на принятие решений, которые позволят продвинуть процесс политического урегулирования", - добавил Лаврентьев."В числе приоритетных вопросов, которые мы намерены затронуть, конечно, будет борьба с терроризмом... За последние три месяца поступает информация, и мы видим определённую активизацию "спящих ячеек" ИГИЛ*, участились боестолкновения на северо-западе, (мы видим) активизацию радикальных группировок, оставшихся там. Неспокойно и на северо-востоке, на линии соприкосновения курдских отрядов самообороны с подразделениями сирийской вооружённой оппозиции", - сказал Лаврентьев."Все мы понимаем, что ситуация очень тревожная. Нужно сделать все для того, чтобы не допустить эскалации насилия, нового витка вооружённого противостояния. Это будет губительно не только для Сирии, но принесёт негативные последствия для всего региона", - добавил Лаврентьев."Я думаю, что время уже наступило и пора сирийской оппозиции попытаться взять ситуацию в свои руки и освободить эти территории от террористических организаций. Это во многом поспособствовало бы стабилизации ситуации не только в идлибской зоне деэскалации, но и на всей территории Сирии", - отметил Лаврентьев."В настоящий момент Сирия находится в сильной политической и экономической изоляции. Это сужает пространство для организации равноправного делового переговорного процесса с сирийским правительством, поэтому в ходе заседания мы намерены рассмотреть вопросы пагубности односторонних жестких санкционных мер со стороны США и западных государств. Ни в коем случае нельзя позволить, чтобы продолжалось дальше коллективное наказание сирийского народа, в том числе той части, которая поддерживает действующие законные сирийские власти", - сообщил Лаврентьев.Он также подчеркнул, что российская делегация в ходе переговоров на различных уровнях намерена затронуть и вопросы возвращения беженцев.Он также отметил, что "астанинский формат" до сих пор "остаётся единственным механизмом, который позволяет принимать какие-либо решения и находить пути дальнейшего разрешения сирийского кризиса".Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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безопасность, сочи, сирия, сша, политика

США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Сочи

09:46 16.02.2021 (обновлено: 11:20 16.02.2021)
 
© РИА НовостиРоссийско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости
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СОЧИ, 16 фев - РИА Новости. США отказались участвовать во встрече "астанинского формата" по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Международная встреча по Сирии в "астанинском формате" (РФ, Турция, Иран) проходит в Сочи 16-17 февраля.
"Мы отправляли приглашение и нашим американским партнёрам для участия в конференции, но, к сожалению, получили отказ. В настоящее время американцы заняты внутренними делами и, видимо, ещё не совсем определились с линией на сирийском направлении", - сказал Лаврентьев журналистам.
Делегации РФ, Турции и Ирана, а также сирийской оппозиции и правительства прибыли в Сочи, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Он отметил, что заседание ранее откладывалось из-за пандемии коронавируса и было намечено на сентябрь в Казахстане, но провести его не удалось из-за ограничений, связанных с COVID-19.
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"Тем не менее, нам удалось подготовить проведение этой встречи сейчас, в феврале. Сейчас уже прибыли делегации Турецкой республики, из Ирана, делегации сирийской оппозиции, правительства Сирии", - сказал Лаврентьев.
Он добавил, что в Сочи также прибыла делегация ООН во главе со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном.
"Кроме того, прибыли делегации из (управления) верховного комиссара по делам беженцев, а также Международного комитета Красного Креста. Прибыли наблюдатели из Иордании, Ирака, Ливана", - отметил он.
"Чего мы хотим добиться на предстоящей встрече. Прежде всего надо подвести итоги, посмотреть, где мы сейчас находимся, наметить реальные ориентиры и приступить к их выполнению. Особо подчеркну, что мы собираемся придать определённый импульс, но не работе "астанинского процесса", а процессу сирийского урегулирования", - сообщил Лаврентьев.
"Мы договорились с участниками мероприятия о том, что уделим внимание вопросам политического урегулирования сирийского кризиса, сопровождению работы конституционного комитета в Женеве. Переговорим, конечно, со спецпосланником генсека ООН Педерсеном о том, что мы можем сделать, чтобы создать конструктивную атмосферу (работы – ред.) Конституционного комитета, это очень важно", - заявил Лаврентьев.
"Подчеркну, что некоторые выражают определенное разочарование 5-й сессией Конституционного комитета в Женеве. Но российская делегация не собирается драматизировать ситуацию, считает, что этого делать нельзя", - сказал Лаврентьев.
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"Нельзя опускать руки. Работа Конституционного комитета в Женеве - единственный международный форум, который может принести результаты. Альтернативы ему нет. Мы будем работать, оказывать ему поддержку, выводить стороны на принятие решений, которые позволят продвинуть процесс политического урегулирования", - добавил Лаврентьев.
"В числе приоритетных вопросов, которые мы намерены затронуть, конечно, будет борьба с терроризмом... За последние три месяца поступает информация, и мы видим определённую активизацию "спящих ячеек" ИГИЛ*, участились боестолкновения на северо-западе, (мы видим) активизацию радикальных группировок, оставшихся там. Неспокойно и на северо-востоке, на линии соприкосновения курдских отрядов самообороны с подразделениями сирийской вооружённой оппозиции", - сказал Лаврентьев.
"Все мы понимаем, что ситуация очень тревожная. Нужно сделать все для того, чтобы не допустить эскалации насилия, нового витка вооружённого противостояния. Это будет губительно не только для Сирии, но принесёт негативные последствия для всего региона", - добавил Лаврентьев.
"Я думаю, что время уже наступило и пора сирийской оппозиции попытаться взять ситуацию в свои руки и освободить эти территории от террористических организаций. Это во многом поспособствовало бы стабилизации ситуации не только в идлибской зоне деэскалации, но и на всей территории Сирии", - отметил Лаврентьев.
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"В настоящий момент Сирия находится в сильной политической и экономической изоляции. Это сужает пространство для организации равноправного делового переговорного процесса с сирийским правительством, поэтому в ходе заседания мы намерены рассмотреть вопросы пагубности односторонних жестких санкционных мер со стороны США и западных государств. Ни в коем случае нельзя позволить, чтобы продолжалось дальше коллективное наказание сирийского народа, в том числе той части, которая поддерживает действующие законные сирийские власти", - сообщил Лаврентьев.
Он также подчеркнул, что российская делегация в ходе переговоров на различных уровнях намерена затронуть и вопросы возвращения беженцев.
Он также отметил, что "астанинский формат" до сих пор "остаётся единственным механизмом, который позволяет принимать какие-либо решения и находить пути дальнейшего разрешения сирийского кризиса".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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