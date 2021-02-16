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Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда
Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда
Сотрудники государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") рассказали, что работают в "средневековых" условиях. Видео об этом... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T06:29
2021-02-16T09:46
ситуация на украине
украинская железная дорога
укрзализныця
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") рассказали, что работают в "средневековых" условиях. Видео об этом опубликовано в Telegram.Так, члены локомотивной бригады пожаловались, что из-за отсутствия стеклообогрева вынуждены растапливать лед на окнах кабины c помощью огня. На кадрах видно, как один из участников съемки поджигает бумагу и держит возле стекла со стороны машиниста, чтобы хоть как-то его очистить ото льда.Сейчас украинские железнодорожники пользуются советским наследием. Подавляющее большинство поездов давно подлежат списанию и утилизации: возраст подвижного состава — от 30 до 53 лет, а общий показатель износа превышает 90 процентов.
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ситуация на украине, украинская железная дорога, укрзализныця, в мире

Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда

06:29 16.02.2021 (обновлено: 09:46 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкРаботник железнодорожного транспорта на вокзале Киева
Работник железнодорожного транспорта на вокзале Киева - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Фурман
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") рассказали, что работают в "средневековых" условиях. Видео об этом опубликовано в Telegram.
Так, члены локомотивной бригады пожаловались, что из-за отсутствия стеклообогрева вынуждены растапливать лед на окнах кабины c помощью огня. На кадрах видно, как один из участников съемки поджигает бумагу и держит возле стекла со стороны машиниста, чтобы хоть как-то его очистить ото льда.
Сейчас украинские железнодорожники пользуются советским наследием. Подавляющее большинство поездов давно подлежат списанию и утилизации: возраст подвижного состава — от 30 до 53 лет, а общий показатель износа превышает 90 процентов.
 
Ситуация на УкраинеУкраинская железная дорогаУкрзализныцяВ мире
 
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