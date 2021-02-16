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Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда

Украинские железнодорожники пожаловались на "средневековые" условия труда

Сотрудники государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") рассказали, что работают в "средневековых" условиях. Видео об этом... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T06:29

2021-02-16T06:29

2021-02-16T09:46

ситуация на украине

украинская железная дорога

укрзализныця

в мире

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сотрудники государственной компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") рассказали, что работают в "средневековых" условиях. Видео об этом опубликовано в Telegram.Так, члены локомотивной бригады пожаловались, что из-за отсутствия стеклообогрева вынуждены растапливать лед на окнах кабины c помощью огня. На кадрах видно, как один из участников съемки поджигает бумагу и держит возле стекла со стороны машиниста, чтобы хоть как-то его очистить ото льда.Сейчас украинские железнодорожники пользуются советским наследием. Подавляющее большинство поездов давно подлежат списанию и утилизации: возраст подвижного состава — от 30 до 53 лет, а общий показатель износа превышает 90 процентов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, украинская железная дорога, укрзализныця, в мире