https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597707618.html

Глава российских пятидесятников раскритиковал поведение Навального в суде

Глава российских пятидесятников раскритиковал поведение Навального в суде

Имидж "страдальца за правду" Алексея Навального не соответствует его реальным поступкам, тому, как он относится к старшему поколению, заявил начальствующий... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:58

2021-02-16T15:58

2021-02-16T15:58

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

алексей навальный

сергей ряховский

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Имидж "страдальца за правду" Алексея Навального не соответствует его реальным поступкам, тому, как он относится к старшему поколению, заявил начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский, комментируя судебное разбирательстве по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.Епископ напомнил, что ветеран не требовал от Навального компенсации, и в ходе разбирательства "достаточно было просто извиниться". "Однако Алексей не только не попросил у ветерана прощения, но продолжил хамить и угрожать ветерану и его семье. В результате происходившего Игнату Сергеевичу (Артеменко – ред.) даже вызвали скорую помощь", - сказал Ряховский, слова которого приводятся на сайте организации."Уважение к старшим, почтение к отцу и матери – это важная часть христианского вероучения. Это пятая заповедь Божия в Библии... В более широком смысле, говоря об уважении к родителям, мы распространяем это понятие на людей старшего поколения, особенно на ветеранов войны", - завил глава РОСХВЕ.Он отметил, что "свою популярность" Навальный строит главным образом на обвинениях руководства страны во лжи и воровстве, "то есть в нравственном несоответствии высоким должностям", а "недавнее решение суда о замене условного срока реальным и вовсе создало Алексею имидж страдальца за правду".Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.Во вторник в суде прошли прения сторон, но Навальный с последним словом выступить не успел, и следующее заседание – оно назначено на 20 февраля - начнется с этого.Также на субботу, как сообщали РИА Новости адвокаты Навального, намечено рассмотрение в Мосгорсуде жалобы на замену ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше", начало - в 10 часов.

https://ria.ru/20210127/mitingi-1594864845.html

https://ria.ru/20210130/tserkov-1595281151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости - религия и мировоззрение, алексей навальный, сергей ряховский