В Кремле прокомментировали дело Навального о клевете на ветерана
12:24 16.02.2021 (обновлено: 14:10 16.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело против Алексея Навального о клевете, заявил, что оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя.
Представителя Кремля спросили, сложно ли ему подбирать синонимы, чтобы называть Навального.
"Он же в СИЗО? И он осужденный. Можно выбирать между сидельцем СИЗО или осужденным, а в эти дни еще и подсудимый. Подсудимый за оскорбление ветерана <...> оскорблять ветеранов в этой стране, по меньшей мере, нельзя".
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Основатель ФБК* не признает себя виновным, утверждая, что высказывал свое субъективное мнение. Ему грозит штраф или принудительные работы.
Сегодня в суде прошли прения сторон. Прокурор Екатерина Фролова попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей, а также "по совокупности" оставить в силе 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Подсудимый с последним словом выступить не успел, и следующее заседание — оно назначено на 20 февраля — начнется с этого.
Кроме того, на субботу намечено рассмотрение в Мосгорсуде жалобы на замену ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше", начало — в 10 часов.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.