https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597664455.html

В Кремле прокомментировали дело Навального о клевете на ветерана

В Кремле прокомментировали дело Навального о клевете на ветерана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело против Алексея Навального о клевете, заявил, что оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:24

2021-02-16T12:24

2021-02-16T14:10

дмитрий песков

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело против Алексея Навального о клевете, заявил, что оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя.Представителя Кремля спросили, сложно ли ему подбирать синонимы, чтобы называть Навального.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Основатель ФБК* не признает себя виновным, утверждая, что высказывал свое субъективное мнение. Ему грозит штраф или принудительные работы. Сегодня в суде прошли прения сторон. Прокурор Екатерина Фролова попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей, а также "по совокупности" оставить в силе 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Подсудимый с последним словом выступить не успел, и следующее заседание — оно назначено на 20 февраля — начнется с этого.Кроме того, на субботу намечено рассмотрение в Мосгорсуде жалобы на замену ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше", начало — в 10 часов.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210216/veteran-1597649320.html

https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597639972.html

москва

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дмитрий песков, алексей навальный, москва, происшествия