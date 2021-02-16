https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597650224.html

Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей

Гособвинитель Екатерина Фролова попросила оштрафовать Алексея Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. Также "по совокупности" она... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:13

2021-02-16T11:13

2021-02-16T12:16

россия

владимир путин

москва

германия

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Гособвинитель Екатерина Фролова попросила оштрафовать Алексея Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. Также "по совокупности" она предложила оставить в силе 3,5 года колонии по делу "Ив Роше", передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.Сегодня проходили прения сторон по делу о клевете. Прокурор попросила признать подсудимого виновным. Адвокаты настаивают на полном оправдании их подопечного. Следующее заседание состоится 20 февраля в 14:00. В тот же день, но в 10:00, в Мосгорсуде рассмотрят апелляцию на замену Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Основатель ФБК* не признает себя виновным, утверждая, что высказывал свое субъективное мнение.В суд Навального привозят из СИЗО, где он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, основатель ФБК* проведет в колонии два года восемь месяцев.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/navalnyy-1597257387.html

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россия, владимир путин, москва, германия, алексей навальный, происшествия