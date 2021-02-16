Прокурор попросила оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей
11:13 16.02.2021 (обновлено: 12:16 16.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Гособвинитель Екатерина Фролова попросила оштрафовать Алексея Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана. Также "по совокупности" она предложила оставить в силе 3,5 года колонии по делу "Ив Роше", передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.
Сегодня проходили прения сторон по делу о клевете. Прокурор попросила признать подсудимого виновным. Адвокаты настаивают на полном оправдании их подопечного.
Следующее заседание состоится 20 февраля в 14:00. В тот же день, но в 10:00, в Мосгорсуде рассмотрят апелляцию на замену Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".
Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Основатель ФБК* не признает себя виновным, утверждая, что высказывал свое субъективное мнение.
В суд Навального привозят из СИЗО, где он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, основатель ФБК* проведет в колонии два года восемь месяцев.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.