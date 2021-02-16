https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597643413.html

Прокурор попросил признать Навального виновным по делу о клевете

Прокурор попросил признать Навального виновным по делу о клевете

Гособвинение просит признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:40

2021-02-16T10:40

2021-02-16T11:28

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Гособвинение просит признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.Сегодня проходят прения сторон, на которых обвинитель попросит суд о наказании, после чего выступят адвокаты и сам обвиняемый.Уголовное дело возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Основателю ФБК* грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.На первом заседании 5 февраля по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку.На втором слушании 12 февраля показания дал внук пенсионера Игорь Колесников. Во время заседания Навальный неоднократно получал замечания от судьи. Самого потерпевшего он называл "куклой", внука обвинял в "торговле дедом", обращался к прокурору "дорогая моя" и грозился удалить судью. Сегодня Фролова попросила передать в СК материалы об оскорблении Навальным участников процесса, но судья отклонила ходатайство. Сам обвиняемый назвал себя "самым милым подсудимым".В суд Навального привозят из СИЗО, где он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии два года восемь месяцев.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210216/diplomaty-1597640506.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/navalnyy-1597257387.html

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Алексей Навальный на заседании суда Алексей Навальный на заседании суда по делу о клевете на ветерана. 3 день заседания 2021-02-16T10:40 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, москва, происшествия