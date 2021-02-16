Прокурор попросил признать Навального виновным по делу о клевете
10:40 16.02.2021 (обновлено: 11:28 16.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Гособвинение просит признать Алексея Навального виновным в клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.
"Вместо того чтобы по-человечески извиниться, подсудимый продолжил оскорблять Артеменко (потерпевшего. — Прим. ред.) в ходе процесса", — добавила прокурор Екатерина Фролова.
Сегодня проходят прения сторон, на которых обвинитель попросит суд о наказании, после чего выступят адвокаты и сам обвиняемый.
Уголовное дело возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Основателю ФБК* грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.
На первом заседании 5 февраля по видеосвязи допросили потерпевшего. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку.
На втором слушании 12 февраля показания дал внук пенсионера Игорь Колесников. Во время заседания Навальный неоднократно получал замечания от судьи. Самого потерпевшего он называл "куклой", внука обвинял в "торговле дедом", обращался к прокурору "дорогая моя" и грозился удалить судью.
Сегодня Фролова попросила передать в СК материалы об оскорблении Навальным участников процесса, но судья отклонила ходатайство. Сам обвиняемый назвал себя "самым милым подсудимым".
В суд Навального привозят из СИЗО, где он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии два года восемь месяцев.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.