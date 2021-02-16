Прокурор попросил выделить материалы об оскорблении Навальным судьи
10:17 16.02.2021 (обновлено: 10:19 16.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокурор просит выделить в отдельное производство и направить в столичный главк СК РФ материалы об оскорблении Алексеем Навальным судьи и других участников процесса по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.
На предыдущих заседаниях Навальный неоднократно получал замечания от судьи за выпады в ее адрес, в адрес прокурора и свидетелей обвинения.
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"Выделить материалы из уголовного дела и направить их для соответствующей проверки в ГСУСК по Москве по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес мирового судьи и участников процесса во время судебного заседания", - сказала прокурор Екатерина Фролова.
Сегодня ожидаются прения сторон, на которых прокурор попросит суд о наказании Навальному, после чего выступят адвокаты и сам обвиняемый.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.