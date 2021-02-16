https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597638062.html

Прокурор попросил выделить материалы об оскорблении Навальным судьи

Прокурор попросил выделить материалы об оскорблении Навальным судьи

Прокурор просит выделить в отдельное производство и направить в столичный главк СК РФ материалы об оскорблении Алексеем Навальным судьи и других участников... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:17

2021-02-16T10:17

2021-02-16T10:19

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

москва

германия

алексей навальный

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прокурор просит выделить в отдельное производство и направить в столичный главк СК РФ материалы об оскорблении Алексеем Навальным судьи и других участников процесса по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.На предыдущих заседаниях Навальный неоднократно получал замечания от судьи за выпады в ее адрес, в адрес прокурора и свидетелей обвинения."Выделить материалы из уголовного дела и направить их для соответствующей проверки в ГСУСК по Москве по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес мирового судьи и участников процесса во время судебного заседания", - сказала прокурор Екатерина Фролова.Сегодня ожидаются прения сторон, на которых прокурор попросит суд о наказании Навальному, после чего выступят адвокаты и сам обвиняемый.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210213/navalnyy-1597364838.html

https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597630763.html

россия

москва

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, москва, германия, алексей навальный, происшествия