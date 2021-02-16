https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597636721.html

В Москве возобновился процесс по делу Навального о клевете

В Москве возобновился процесс по делу Навального о клевете

Суд во вторник возобновил рассмотрение дела Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:09

2021-02-16T10:09

2021-02-16T10:45

россия

алексей навальный

владимир путин

москва

германия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Суд во вторник возобновил рассмотрение дела Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Начинается стадия дополнений, в ходе которой обвинение и защита смогут представить дополнительные доказательства. Сегодня же ожидаются прения, на которых прокурор попросит суд о наказании Навальному, после чего выступят адвокаты и сам обвиняемый.Как и на прошлые заседания, журналистов в суд пускают только по заранее подготовленным спискам и при наличии пресс-карты. Но, в отличие от других процессов, нельзя брать с собой бутылки с жидкостью, что объясняется мерами безопасности. С ними же связаны выставленные у суда металлические ограждения.Помимо журналистов, в Бабушкинский суд пускают и участников процесса по другим делам. Так, в инстанцию пришла молодая пара с ребенком в сопровождении еще одного мужчины. После проверки документов отец передал ребенка матери, а сам зашел вместе с товарищем в суд. Вниманию прессы они удивились.А вот иностранные дипломаты на нынешнее заседание не приехали. Комментируя их присутствие на прошлых заседаниях, в МИД России корреспонденту РИА Новости заявляли, что "приветствуют стремление британского, французского и других посольств поддержать ... ветерана Второй мировой войны".Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210213/navalnyy-1597364838.html

https://ria.ru/20210215/navalnyy-1597547093.html

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Алексей Навальный на заседании суда Алексей Навальный на заседании суда по делу о клевете на ветерана. 3 день заседания 2021-02-16T10:09 true PT0M18S

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россия, алексей навальный, владимир путин, москва, германия, происшествия