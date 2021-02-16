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НАТО заявила о готовности и к сотрудничеству, и к конфронтации с Россией
НАТО заявила о готовности и к сотрудничеству, и к конфронтации с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает разные вариант взаимоотношений с Россией. Об этом сообщает El Mundo. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:04
2021-02-16T12:14
россия
нато
йенс столтенберг
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает разные вариант взаимоотношений с Россией. Об этом сообщает El Mundo.Глава альянса отметил необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Тем не менее Столтенберг считает, что диалог с Москвой нужно вести с позиции силы и твердости.Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя как санкционные механизмы, так и политические провокации.
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россия, нато, йенс столтенберг, в мире

НАТО заявила о готовности и к сотрудничеству, и к конфронтации с Россией

12:04 16.02.2021 (обновлено: 12:14 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает разные вариант взаимоотношений с Россией. Об этом сообщает El Mundo.
"Если они (Россия — Прим. Ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады", — подчеркнул он.
Глава альянса отметил необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Тем не менее Столтенберг считает, что диалог с Москвой нужно вести с позиции силы и твердости.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя как санкционные механизмы, так и политические провокации.
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