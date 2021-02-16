https://ria.ru/20210216/nato-1597659978.html

НАТО заявила о готовности и к сотрудничеству, и к конфронтации с Россией

НАТО заявила о готовности и к сотрудничеству, и к конфронтации с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает разные вариант взаимоотношений с Россией. Об этом сообщает El Mundo. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:04

2021-02-16T12:04

2021-02-16T12:14

россия

нато

йенс столтенберг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_9483aa2539dccb4e7c334835fd7564dc.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает разные вариант взаимоотношений с Россией. Об этом сообщает El Mundo.Глава альянса отметил необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Тем не менее Столтенберг считает, что диалог с Москвой нужно вести с позиции силы и твердости.Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя как санкционные механизмы, так и политические провокации.

https://ria.ru/20210213/vmf-1597330944.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, йенс столтенберг, в мире