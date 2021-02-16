https://ria.ru/20210216/nato-1597659978.html
НАТО заявила о готовности и к сотрудничеству, и к конфронтации с Россией
НАТО заявила о готовности и к сотрудничеству, и к конфронтации с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает разные вариант взаимоотношений с Россией. Об этом сообщает El Mundo. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:04
2021-02-16T12:04
2021-02-16T12:14
россия
нато
йенс столтенберг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_9483aa2539dccb4e7c334835fd7564dc.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает разные вариант взаимоотношений с Россией. Об этом сообщает El Mundo.Глава альянса отметил необходимость поддерживать отношения с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. Тем не менее Столтенберг считает, что диалог с Москвой нужно вести с позиции силы и твердости.Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО открыто вмешивается во внутренние дела страны в целях политического и экономического сдерживания, используя как санкционные механизмы, так и политические провокации.
https://ria.ru/20210213/vmf-1597330944.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549393_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eadecd52dce3ea73e6692ebc4fca38a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, йенс столтенберг, в мире