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С Потанина предложили взимать персональный налог
С Потанина предложили взимать персональный налог
Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму письмо, в котором попросила принять специальный закон о персональных налогах для бизнесмена Владимира Потанина... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:57
2021-02-16T14:11
россия
максим сурайкин
коммунисты россии
кольский полуостров
норильский никель
госдума рф
forbes
владимир потанин
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму письмо, в котором попросила принять специальный закон о персональных налогах для бизнесмена Владимира Потанина. Об этом рассказал лидер партии Максим Сурайкин в беседе с "Говорит Москва".По его словам, бизнесмен достиг "фантастического богатства" — 30 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом для российского списка Forbes.Владимир Потанин является одним из основных владельцев горно-металлургической компании "Норникель", занимающейся производством никеля и палладия, платины, кобальта, меди и родия.Производственные подразделения группы расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии.
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россия, максим сурайкин, коммунисты россии, кольский полуостров, норильский никель, госдума рф, forbes, владимир потанин, финляндия, экономика

С Потанина предложили взимать персональный налог

13:57 16.02.2021 (обновлено: 14:11 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления компании "Норильский никель" Владимир Потанин
Президент - председатель правления компании Норильский никель Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму письмо, в котором попросила принять специальный закон о персональных налогах для бизнесмена Владимира Потанина. Об этом рассказал лидер партии Максим Сурайкин в беседе с "Говорит Москва".
По его словам, бизнесмен достиг "фантастического богатства" — 30 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом для российского списка Forbes.

"Средства, взимаемые от предлагаемого нами 50-процентного налогообложения богатств олигарха Потанина, необходимо направлять, например, на строительство социального жилья и на бесплатную газификацию населения", — заключил Сурайкин.

Владимир Потанин является одним из основных владельцев горно-металлургической компании "Норникель", занимающейся производством никеля и палладия, платины, кобальта, меди и родия.
Производственные подразделения группы расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии.
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РоссияМаксим СурайкинКоммунисты РоссииКольский полуостровНорильский никельГосдума РФForbesВладимир ПотанинФинляндияЭкономика
 
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