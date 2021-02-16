https://ria.ru/20210216/nalog-1597680920.html

С Потанина предложили взимать персональный налог

С Потанина предложили взимать персональный налог

Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму письмо, в котором попросила принять специальный закон о персональных налогах для бизнесмена Владимира Потанина... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:57

2021-02-16T13:57

2021-02-16T14:11

россия

максим сурайкин

коммунисты россии

кольский полуостров

норильский никель

госдума рф

forbes

владимир потанин

финляндия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму письмо, в котором попросила принять специальный закон о персональных налогах для бизнесмена Владимира Потанина. Об этом рассказал лидер партии Максим Сурайкин в беседе с "Говорит Москва".По его словам, бизнесмен достиг "фантастического богатства" — 30 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом для российского списка Forbes.Владимир Потанин является одним из основных владельцев горно-металлургической компании "Норникель", занимающейся производством никеля и палладия, платины, кобальта, меди и родия.Производственные подразделения группы расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии.

https://ria.ru/20210116/nalog-1593287951.html

россия

кольский полуостров

финляндия

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россия, максим сурайкин, коммунисты россии, кольский полуостров, норильский никель, госдума рф, forbes, владимир потанин, финляндия, экономика