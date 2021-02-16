С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57 16.02.2021 (обновлено: 14:11 16.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент - председатель правления компании "Норильский никель" Владимир Потанин
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Партия "Коммунисты России" направила в Госдуму письмо, в котором попросила принять специальный закон о персональных налогах для бизнесмена Владимира Потанина. Об этом рассказал лидер партии Максим Сурайкин в беседе с "Говорит Москва".
По его словам, бизнесмен достиг "фантастического богатства" — 30 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом для российского списка Forbes.
"Средства, взимаемые от предлагаемого нами 50-процентного налогообложения богатств олигарха Потанина, необходимо направлять, например, на строительство социального жилья и на бесплатную газификацию населения", — заключил Сурайкин.
Владимир Потанин является одним из основных владельцев горно-металлургической компании "Норникель", занимающейся производством никеля и палладия, платины, кобальта, меди и родия.
Производственные подразделения группы расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии.
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