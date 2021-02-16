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В Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала
В Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала
Полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:16
2021-02-16T16:16
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ России и прокуратуры пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая осуществляла хищение средств материнского (семейного) капитала", - сообщила Волк.По ее словам, злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала. За последние два года подозреваемые привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России, только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество".
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ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала

16:16 16.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ России и прокуратуры пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая осуществляла хищение средств материнского (семейного) капитала", - сообщила Волк.
По ее словам, злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.
Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала. За последние два года подозреваемые привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России, только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.

"Сегодня, 16 февраля, в рамках проводимого расследования сотрудниками полиции при содействии ФСБ России проводятся обыски по 40 адресам в 11 регионах России. Изымаются документы, компьютерная техника и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности", - рассказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество".
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Ирина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ленинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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