https://ria.ru/20210216/moshennichestvo-1597711462.html

В Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала

В Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала

Полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:16

2021-02-16T16:16

2021-02-16T16:16

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ России и прокуратуры пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая осуществляла хищение средств материнского (семейного) капитала", - сообщила Волк.По ее словам, злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала. За последние два года подозреваемые привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России, только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество".

https://ria.ru/20210126/moshenniki-1594593528.html

ленинградская область

санкт-петербург

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ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия