https://ria.ru/20210216/moshennichestvo-1597711462.html
В Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала
В Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала
Полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:16
2021-02-16T16:16
2021-02-16T16:16
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:116:2561:1556_1920x0_80_0_0_6b3c0ed0e1f6b56a7edc49710754b417.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Полиция Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ России и прокуратуры пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая осуществляла хищение средств материнского (семейного) капитала", - сообщила Волк.По ее словам, злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала. За последние два года подозреваемые привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России, только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество".
https://ria.ru/20210126/moshenniki-1594593528.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:0:2273:1704_1920x0_80_0_0_0e495bc203347f121b4085a53cd89a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости.
Полиция Петербурга
выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского капитала, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
"Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области
совместно с сотрудниками ФСБ России и прокуратуры пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая осуществляла хищение средств материнского (семейного) капитала", - сообщила Волк.
По ее словам, злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.
Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала. За последние два года подозреваемые привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России, только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.
"Сегодня, 16 февраля, в рамках проводимого расследования сотрудниками полиции при содействии ФСБ России проводятся обыски по 40 адресам в 11 регионах России. Изымаются документы, компьютерная техника и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности", - рассказала Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество".