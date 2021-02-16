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Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь является одним из крупнейших монастырей на северо-западе Российской Федерации. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:06
2021-02-16T15:06
валаамский монастырь
новости - религия и мировоззрение
справки
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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь является одним из крупнейших монастырей на северо-западе Российской Федерации.Расположенный в северной части Ладожского озера, в 22 километрах от материка, Валаамский архипелаг насчитывает около 50 островов общей площадью 36 квадратных километров, самый крупный из них – остров Валаам (27,8 квадратных километров).У историков нет единого взгляда на дату основания Валаамской обители. Одни связывают ее со временем Крещения Руси, другие относят к более позднему периоду. Церковное и монастырское предание утверждает, что древность обители восходит ко временам распространения христианства на Руси. Уже тогда основанный преподобными Сергием и Германом монастырь стал духовным центром приладожских земель.Современные исследователи относят основание монастыря к началу XIV века. Уже к XV-XVI векам монастырь стал широко известен на Руси. Наибольшего расцвета Валаамский монастырь достиг в XIX веке при игумене Дамаскине (Кононове; 1839-1881). До 1917 года Валаамский монастырь был одним из самых крупных российских монастырей, его называли Северным Афоном. Из Валаамского монастыря вышли подвижники и основатели монастырей: Александр Свирский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Савватий Соловецкий и др. Монастырь посещали императоры Александр I (1819), Александр II с великим князем Александром Александровичем (1858). С Валаамом связано творчество многих деятелей русской культуры и искусства: художников Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Николая Рериха; писателей Николая Лескова, Ивана Шмелева, Бориса Зайцева и др. К 1917 году на Валааме насчитывалось: 21 храм (15 каменных и шесть деревянных) с 26 престолами, 22 часовни; общее количество братии составляло 600 монашествующих и 86 трудников. Существовали небольшие производства (смоляной, кирпичный, свечной, кожевенный заводы, различные мастерские), ферма, процветали садоводство, огородничество, рыболовство, кустарные промыслы. Валаамский монастырь владел обширными архивом и библиотекой, славился певческими традициями. В XIX – начале XX века в Санкт-Петербурге и Москве были устроены подворья Валаамского монастыря с храмами. С 1917 по 1940 год Валаам территориально принадлежал Финляндии.Приобретение Финляндской православной церковью самостоятельности и переход на новый стиль вызвали раскол среди монахов Валаамского монастыря. Несогласных с решениями финских государственных и церковных властей в 1925-1927 годах выслали с Валаама. В 1930 году в Валаамском монастыре насчитывалось 278 человек братии. В марте 1940 года, после советско-финляндкой войны (1939-1940), остров Валаам отошел к СССР. Тогда же Валаамский монастырь был закрыт, часть насельников переехала в Финляндию, где основала Нововалаамский монастырь, существующий и поныне (в юрисдикции Финляндской православной церкви). С 1940 года на территории Валаамского монастыря размещались сначала школа юнг, затем совхоз, а в 1952-1984 годах интернат для инвалидов войны и престарелых. В результате хозяйственного использования были погублены многие памятники на территории монастыря, разорены все скиты, уничтожены деревянные храмы и часовни.14 декабря 1989 года первые шесть иноков прибыли на остров Валаам для возрождения монашеской жизни. Одновременно начались монастырские реставрационные работы. В 1991 году Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю был присвоен статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси.В настоящее время в архитектурный комплекс монастыря входят храмы: Спасо-Преображенский собор, надвратный храм святых апостолов Петра и Павла, храм в честь Валаамской иконы Божией Матери, храм Успения Божией Матери, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и храм во имя Живоначальной Троицы.Имеются святыни: мощи преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, в нижней церкви Спасо-Преображенского собора; мощи преподобного Антипы Валаамского; чтимый список Валаамской иконы Божией Матери.В начале XX века монастырь включал в себя 13 скитов (жилище монаха-отшельника, расположенное в некотором отдалении от монастыря), расположенных в разных частях Валаама и 21 часовню. В настоящее время восстановлены 12 скитов.В обители проживает около 200 насельников.Монастырь имеет несколько подворий: в Москве, Санкт-Петербурге, Приозерске (Ленинградская область), Сортавале (Республика Карелия) и на Кавказе (в горах Краснодарского края недалеко от границы с Абхазией).На территории острова Валаам располагается музей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, созданный в октябре 1992 года. При монастыре действуют пекарня, молочная ферма, рыборазводный завод, разбиты три сада.Сегодня Спасо-Преображенский Валаамский монастырь является одним из главных центров паломничества на северо-западе России. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.С 18 января 1993 года игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря является епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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валаамский монастырь, новости - религия и мировоззрение, справки

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь

15:06 16.02.2021
 
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкВалаамский мужской монастырь на Ладожском озере
Валаамский мужской монастырь на Ладожском озере - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь является одним из крупнейших монастырей на северо-западе Российской Федерации.
Расположенный в северной части Ладожского озера, в 22 километрах от материка, Валаамский архипелаг насчитывает около 50 островов общей площадью 36 квадратных километров, самый крупный из них – остров Валаам (27,8 квадратных километров).
У историков нет единого взгляда на дату основания Валаамской обители. Одни связывают ее со временем Крещения Руси, другие относят к более позднему периоду. Церковное и монастырское предание утверждает, что древность обители восходит ко временам распространения христианства на Руси. Уже тогда основанный преподобными Сергием и Германом монастырь стал духовным центром приладожских земель.
Современные исследователи относят основание монастыря к началу XIV века. Уже к XV-XVI векам монастырь стал широко известен на Руси. Наибольшего расцвета Валаамский монастырь достиг в XIX веке при игумене Дамаскине (Кононове; 1839-1881).
До 1917 года Валаамский монастырь был одним из самых крупных российских монастырей, его называли Северным Афоном. Из Валаамского монастыря вышли подвижники и основатели монастырей: Александр Свирский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Савватий Соловецкий и др. Монастырь посещали императоры Александр I (1819), Александр II с великим князем Александром Александровичем (1858). С Валаамом связано творчество многих деятелей русской культуры и искусства: художников Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Николая Рериха; писателей Николая Лескова, Ивана Шмелева, Бориса Зайцева и др.
К 1917 году на Валааме насчитывалось: 21 храм (15 каменных и шесть деревянных) с 26 престолами, 22 часовни; общее количество братии составляло 600 монашествующих и 86 трудников. Существовали небольшие производства (смоляной, кирпичный, свечной, кожевенный заводы, различные мастерские), ферма, процветали садоводство, огородничество, рыболовство, кустарные промыслы. Валаамский монастырь владел обширными архивом и библиотекой, славился певческими традициями. В XIX – начале XX века в Санкт-Петербурге и Москве были устроены подворья Валаамского монастыря с храмами.
С 1917 по 1940 год Валаам территориально принадлежал Финляндии.
Приобретение Финляндской православной церковью самостоятельности и переход на новый стиль вызвали раскол среди монахов Валаамского монастыря. Несогласных с решениями финских государственных и церковных властей в 1925-1927 годах выслали с Валаама. В 1930 году в Валаамском монастыре насчитывалось 278 человек братии. В марте 1940 года, после советско-финляндкой войны (1939-1940), остров Валаам отошел к СССР. Тогда же Валаамский монастырь был закрыт, часть насельников переехала в Финляндию, где основала Нововалаамский монастырь, существующий и поныне (в юрисдикции Финляндской православной церкви). С 1940 года на территории Валаамского монастыря размещались сначала школа юнг, затем совхоз, а в 1952-1984 годах интернат для инвалидов войны и престарелых. В результате хозяйственного использования были погублены многие памятники на территории монастыря, разорены все скиты, уничтожены деревянные храмы и часовни.
14 декабря 1989 года первые шесть иноков прибыли на остров Валаам для возрождения монашеской жизни. Одновременно начались монастырские реставрационные работы.
В 1991 году Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю был присвоен статус ставропигиального, то есть непосредственно подчиняющегося патриарху Московскому и всея Руси.
В настоящее время в архитектурный комплекс монастыря входят храмы: Спасо-Преображенский собор, надвратный храм святых апостолов Петра и Павла, храм в честь Валаамской иконы Божией Матери, храм Успения Божией Матери, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и храм во имя Живоначальной Троицы.
Имеются святыни: мощи преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, в нижней церкви Спасо-Преображенского собора; мощи преподобного Антипы Валаамского; чтимый список Валаамской иконы Божией Матери.
В начале XX века монастырь включал в себя 13 скитов (жилище монаха-отшельника, расположенное в некотором отдалении от монастыря), расположенных в разных частях Валаама и 21 часовню. В настоящее время восстановлены 12 скитов.
В обители проживает около 200 насельников.
Монастырь имеет несколько подворий: в Москве, Санкт-Петербурге, Приозерске (Ленинградская область), Сортавале (Республика Карелия) и на Кавказе (в горах Краснодарского края недалеко от границы с Абхазией).
На территории острова Валаам располагается музей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, созданный в октябре 1992 года.
При монастыре действуют пекарня, молочная ферма, рыборазводный завод, разбиты три сада.
Сегодня Спасо-Преображенский Валаамский монастырь является одним из главных центров паломничества на северо-западе России. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
С 18 января 1993 года игуменом Спасо-Преображенского Валаамского монастыря является епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Валаамский монастырьНовости - Религия и мировоззрениеСправки
 
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