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Религия и мировоззрение
2020-02-05T17:09+0300
https://ria.ru/20200205/1564291150.html
Выставка фотографий братии Валаамского монастыря открылась в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564290445_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_c27a2bfa145ad8816c7f7e444aca959b.jpg
РИА Новости

Выставка фотографий братии Валаамского монастыря открылась в Москве

17:05 05.02.2020 (обновлено: 17:09 05.02.2020)
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© Артем Буденныйвыставка "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии". Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
выставка Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии. Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
© Артем Буденный
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости, Артем Буденный. Фотовыставка под открытым небом "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии", на которой можно увидеть недоступные для туристов виды острова и картины монашеской жизни, открылась в среду в Москве на Тверском бульваре.
"Человек, который живет на Валааме и каждый день соприкасается с этой необыкновенной красотой – природой, храмами, скитами – не может не снимать. На Валааме снимают все – и братия тоже. Так получилась эта выставка. Запечатлены такие места и состояния, которые без того, чтобы жить на Валааме, не снимешь. Эти фотографии – взгляд изнутри, который есть только у братии", - сказал на открытии выставки игумен Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
Он отметил, что братия хотела бы издать альбом с этими фотографиями. Среди работ – пейзажи и психологические портреты, картины церковной жизни и бытовые зарисовки. Авторы фотографий — члены общины монастыря: иноки, послушники, трудники, монахи - включая самого епископа Панкратия.
"Я снимаю очень давно, для меня это дело привычное. В первые годы монашества я отрекся от фотографии, но попав на Валаам, понял, что не снимать невозможно. Хочется запечатлеть эту красоту. Не все могут попасть на Валаам в это время года, а теперь в центре Москвы люди могут полюбоваться островом", - заключил игумен.
© Артем Буденный
фотовыставка Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии. Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
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© Артем Буденный
© Артем Буденный
фотовыставка Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии. Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
2 из 12
© Артем Буденный
© Артем Буденный
фотовыставка Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии. Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
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© Артем Буденный
© Артем Буденный
фотовыставка Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии. Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
4 из 12
© Артем Буденный
© Артем Буденный
фотовыставка Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии. Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
5 из 12
© Артем Буденный
© Артем Буденный
выставка Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии. Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
6 из 12
© Артем Буденный
© Артем Буденный
фотовыставка Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии. Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
7 из 12
© Артем Буденный
© Артем Буденный
фотовыставка Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии. Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
8 из 12
© Артем Буденный
© Артем Буденныйоткрытие фотовыставки "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии". Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
Игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев)
9 из 12
открытие фотовыставки "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии". Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
© Артем Буденный
© Артем Буденныйоткрытие фотовыставки "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии". Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
Игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев)
10 из 12
открытие фотовыставки "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии". Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
© Артем Буденный
© Артем Буденныйв центре - игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев)
открытие выставки Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии. Москва, Тверской бульвар
11 из 12
в центре - игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев)
© Артем Буденный
© Артем Буденный
Открытие выставки Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии. Москва, Тверской бульвар
12 из 12
© Артем Буденный
1 из 12
© Артем Буденный
2 из 12
© Артем Буденный
3 из 12
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© Артем Буденный
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© Артем Буденный
6 из 12
© Артем Буденный
7 из 12
© Артем Буденный
8 из 12
© Артем Буденный
9 из 12
открытие фотовыставки "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии". Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
© Артем Буденный
10 из 12
открытие фотовыставки "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии". Москва, Тверской бульвар. 05.02.2020
© Артем Буденный
11 из 12
в центре - игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев)
© Артем Буденный
12 из 12
© Артем Буденный
Выставка открыта к 30-летию возрождения Валаамского монастыря. Ранее к юбилею обитель представила мобильное приложение "Валаам", в котором можно заказать поминовения и монашеские рукоделия, отправиться в 3D-тур по острову, посмотреть онлайн-экскурсии, православный календарь, а также изучить Священное Писание и обратиться к молитве.
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
3 февраля, 12:31Религия и мировоззрение
Валаамский монастырь запустил мобильное приложение об обители
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились там в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом – интернат для инвалидов.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время игумен монастыря - председатель Синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). "За подвижнические труды по возрождению Валаамской обители" в декабре 2019 года епископ Панкратий стал лауреатом XXVII международной премии Фонда Андрея Первозванного (ФАП) "За веру и Верность". Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов, восстановлен главный собор. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
19 июля 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"Остров любви": как найти жену в монастыре
1400000
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