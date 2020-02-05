Выставка фотографий братии Валаамского монастыря открылась в Москве

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости, Артем Буденный. Фотовыставка под открытым небом "Дивный остров Валаам. Валаамская обитель глазами ее братии", на которой можно увидеть недоступные для туристов виды острова и картины монашеской жизни, открылась в среду в Москве на Тверском бульваре.

"Человек, который живет на Валааме и каждый день соприкасается с этой необыкновенной красотой – природой, храмами, скитами – не может не снимать. На Валааме снимают все – и братия тоже. Так получилась эта выставка. Запечатлены такие места и состояния, которые без того, чтобы жить на Валааме, не снимешь. Эти фотографии – взгляд изнутри, который есть только у братии", - сказал на открытии выставки игумен Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

Он отметил, что братия хотела бы издать альбом с этими фотографиями. Среди работ – пейзажи и психологические портреты, картины церковной жизни и бытовые зарисовки. Авторы фотографий — члены общины монастыря: иноки, послушники, трудники, монахи - включая самого епископа Панкратия.

"Я снимаю очень давно, для меня это дело привычное. В первые годы монашества я отрекся от фотографии, но попав на Валаам, понял, что не снимать невозможно. Хочется запечатлеть эту красоту. Не все могут попасть на Валаам в это время года, а теперь в центре Москвы люди могут полюбоваться островом", - заключил игумен.

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Выставка открыта к 30-летию возрождения Валаамского монастыря. Ранее к юбилею обитель представила мобильное приложение "Валаам", в котором можно заказать поминовения и монашеские рукоделия, отправиться в 3D-тур по острову, посмотреть онлайн-экскурсии, православный календарь, а также изучить Священное Писание и обратиться к молитве.

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились там в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом – интернат для инвалидов.