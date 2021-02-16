https://ria.ru/20210216/materialy-1597646959.html

Суд решит о проверке высказываний Навального во время оглашения приговора

Суд решит о проверке высказываний Навального во время оглашения приговора

Судья во время оглашения приговора объявит о решении по ходатайству прокурора, которая просила направить в СК материалы об оскорблениях Алексеем Навальным судьи РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:59

2021-02-16T10:59

2021-02-16T11:13

россия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Судья во время оглашения приговора объявит о решении по ходатайству прокурора, которая просила направить в СК материалы об оскорблениях Алексеем Навальным судьи и других участников процесса по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.Навальный неоднократно получал замечания от судьи за выпады в ее адрес, в адрес прокурора и свидетелей обвинения. Сегодня гособвинитель Екатерина Фролова заявила ходатайство об отправке в СК материалов "по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес мирового судьи и участников процесса во время судебного заседания". После этого Акимова постановила "на данном этапе отказать" в ходатайстве.Статья УК РФ "Неуважение к суду" предполагает ответственность за оскорбление участников процесса (наказание – штраф в полугодовую зарплату осужденного или обязательные работы до 480 часов) и отдельно – за оскорбление судьи.В этом случае наказание строже: штраф в 1,5-годовую зарплату осужденного, или обязательные работы на срок до 480 часов, или исправительные – до двух лет.

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

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россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия