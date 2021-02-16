Суд решит о проверке высказываний Навального во время оглашения приговора
10:59 16.02.2021 (обновлено: 11:13 16.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Судья во время оглашения приговора объявит о решении по ходатайству прокурора, которая просила направить в СК материалы об оскорблениях Алексеем Навальным судьи и других участников процесса по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.
"Ходатайство прокурора заявлено преждевременно, оно будет разрешено при вынесении решения по данному уголовному дел", - сказала судья Вера Акимова.
Навальный неоднократно получал замечания от судьи за выпады в ее адрес, в адрес прокурора и свидетелей обвинения. Сегодня гособвинитель Екатерина Фролова заявила ходатайство об отправке в СК материалов "по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес мирового судьи и участников процесса во время судебного заседания". После этого Акимова постановила "на данном этапе отказать" в ходатайстве.
Статья УК РФ "Неуважение к суду" предполагает ответственность за оскорбление участников процесса (наказание – штраф в полугодовую зарплату осужденного или обязательные работы до 480 часов) и отдельно – за оскорбление судьи.
В этом случае наказание строже: штраф в 1,5-годовую зарплату осужденного, или обязательные работы на срок до 480 часов, или исправительные – до двух лет.