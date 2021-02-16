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Суд решит о проверке высказываний Навального во время оглашения приговора
Суд решит о проверке высказываний Навального во время оглашения приговора
Судья во время оглашения приговора объявит о решении по ходатайству прокурора, которая просила направить в СК материалы об оскорблениях Алексеем Навальным судьи РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:59
2021-02-16T11:13
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Судья во время оглашения приговора объявит о решении по ходатайству прокурора, которая просила направить в СК материалы об оскорблениях Алексеем Навальным судьи и других участников процесса по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.Навальный неоднократно получал замечания от судьи за выпады в ее адрес, в адрес прокурора и свидетелей обвинения. Сегодня гособвинитель Екатерина Фролова заявила ходатайство об отправке в СК материалов "по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес мирового судьи и участников процесса во время судебного заседания". После этого Акимова постановила "на данном этапе отказать" в ходатайстве.Статья УК РФ "Неуважение к суду" предполагает ответственность за оскорбление участников процесса (наказание – штраф в полугодовую зарплату осужденного или обязательные работы до 480 часов) и отдельно – за оскорбление судьи.В этом случае наказание строже: штраф в 1,5-годовую зарплату осужденного, или обязательные работы на срок до 480 часов, или исправительные – до двух лет.
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россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Суд решит о проверке высказываний Навального во время оглашения приговора

10:59 16.02.2021 (обновлено: 11:13 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Судья во время оглашения приговора объявит о решении по ходатайству прокурора, которая просила направить в СК материалы об оскорблениях Алексеем Навальным судьи и других участников процесса по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.
"Ходатайство прокурора заявлено преждевременно, оно будет разрешено при вынесении решения по данному уголовному дел", - сказала судья Вера Акимова.
Навальный неоднократно получал замечания от судьи за выпады в ее адрес, в адрес прокурора и свидетелей обвинения. Сегодня гособвинитель Екатерина Фролова заявила ходатайство об отправке в СК материалов "по факту высказывания Навальным оскорблений в адрес мирового судьи и участников процесса во время судебного заседания". После этого Акимова постановила "на данном этапе отказать" в ходатайстве.
Статья УК РФ "Неуважение к суду" предполагает ответственность за оскорбление участников процесса (наказание – штраф в полугодовую зарплату осужденного или обязательные работы до 480 часов) и отдельно – за оскорбление судьи.
В этом случае наказание строже: штраф в 1,5-годовую зарплату осужденного, или обязательные работы на срок до 480 часов, или исправительные – до двух лет.
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РоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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