https://ria.ru/20210216/mashina-1597707945.html

Эксперты рассказали, как завести замерзшую машину после холодной ночи

Эксперты рассказали, как завести замерзшую машину после холодной ночи

Морозы могут серьезно навредить работающему на бензине автомобилю, рассказали эксперты газеты "Аргументы и факты". РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:01

2021-02-16T16:01

2021-02-16T16:45

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147972/09/1479720966_0:241:3904:2437_1920x0_80_0_0_da1dcfac2fd83ab6ed2ed87dbf8a4430.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Морозы могут серьезно навредить работающему на бензине автомобилю, рассказали эксперты газеты "Аргументы и факты". В публикации обсуждается распространенная проблема, при которой скопившаяся на дне топливного бака вода замерзает внутри фильтра или на сетке топливного насоса. Автолюбителям советуют проверить ячейки фильтра. При обнаружении наростов рыхлого снега снятую деталь необходимо прогреть в теплом помещении или горячей водой. Аналогично стоит поступить и с насосом. Также, по мнению авторов, для предотвращения этой проблемы стоит добавлять зимой в бак обычный спирт, так как он будет препятствовать замерзанию воды в трубках и фильтрах. Специалисты предупреждают об еще одной опасности, ожидающей автомобилистов зимой. При низких температурах страдает испаряемость бензина, что, в свою очередь, влияет на легкость запуска и продолжительность прогрева. В особенности с проблемой столкнутся водители, залившие летний бензин из канистры вместо зимнего. Для устранения поломки, по словам авторов, достаточно прогреть впускной трубопровод. По их мнению, необходимо обложить трубопровод ветошью и поливать горячей водой. Потребуется 1,5-2 литра воды, отмечают они. Рекомендуется воздержаться от иных способов прогрева во избежание пожара.

https://ria.ru/20210214/snegopad-1597394052.html

https://ria.ru/20210118/avtomobil-1593597390.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество