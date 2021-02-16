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Эксперты рассказали, как завести замерзшую машину после холодной ночи
Эксперты рассказали, как завести замерзшую машину после холодной ночи
Морозы могут серьезно навредить работающему на бензине автомобилю, рассказали эксперты газеты "Аргументы и факты". РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:01
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общество
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Морозы могут серьезно навредить работающему на бензине автомобилю, рассказали эксперты газеты "Аргументы и факты". В публикации обсуждается распространенная проблема, при которой скопившаяся на дне топливного бака вода замерзает внутри фильтра или на сетке топливного насоса. Автолюбителям советуют проверить ячейки фильтра. При обнаружении наростов рыхлого снега снятую деталь необходимо прогреть в теплом помещении или горячей водой. Аналогично стоит поступить и с насосом. Также, по мнению авторов, для предотвращения этой проблемы стоит добавлять зимой в бак обычный спирт, так как он будет препятствовать замерзанию воды в трубках и фильтрах. Специалисты предупреждают об еще одной опасности, ожидающей автомобилистов зимой. При низких температурах страдает испаряемость бензина, что, в свою очередь, влияет на легкость запуска и продолжительность прогрева. В особенности с проблемой столкнутся водители, залившие летний бензин из канистры вместо зимнего. Для устранения поломки, по словам авторов, достаточно прогреть впускной трубопровод. По их мнению, необходимо обложить трубопровод ветошью и поливать горячей водой. Потребуется 1,5-2 литра воды, отмечают они. Рекомендуется воздержаться от иных способов прогрева во избежание пожара.
https://ria.ru/20210214/snegopad-1597394052.html
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россия, общество

Эксперты рассказали, как завести замерзшую машину после холодной ночи

16:01 16.02.2021 (обновлено: 16:45 16.02.2021)
 
© Fotolia / Mikael DamkierЗамерзший замок автомобиля
Замерзший замок автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Fotolia / Mikael Damkier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Морозы могут серьезно навредить работающему на бензине автомобилю, рассказали эксперты газеты "Аргументы и факты".
В публикации обсуждается распространенная проблема, при которой скопившаяся на дне топливного бака вода замерзает внутри фильтра или на сетке топливного насоса. Автолюбителям советуют проверить ячейки фильтра. При обнаружении наростов рыхлого снега снятую деталь необходимо прогреть в теплом помещении или горячей водой. Аналогично стоит поступить и с насосом.
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Также, по мнению авторов, для предотвращения этой проблемы стоит добавлять зимой в бак обычный спирт, так как он будет препятствовать замерзанию воды в трубках и фильтрах.
Специалисты предупреждают об еще одной опасности, ожидающей автомобилистов зимой. При низких температурах страдает испаряемость бензина, что, в свою очередь, влияет на легкость запуска и продолжительность прогрева. В особенности с проблемой столкнутся водители, залившие летний бензин из канистры вместо зимнего.
Для устранения поломки, по словам авторов, достаточно прогреть впускной трубопровод. По их мнению, необходимо обложить трубопровод ветошью и поливать горячей водой. Потребуется 1,5-2 литра воды, отмечают они. Рекомендуется воздержаться от иных способов прогрева во избежание пожара.
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